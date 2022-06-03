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4 часа назад

Режиссер раскрыла особенности дома эпохи 90-х на Пресне

Мослентаиещё 1

Особенности дома в Тишинском переулке Пресненского района раскрыла «Мосленте» режиссер фильмов в стиле хоррор и программ, видеохудожница, сценарист Диана Галимзанова.

Режиссер раскрыла особенности дома эпохи 90-х на Пресне
Фото: МослентаМослента

«Тихий переулок, майская зелень и пятиэтажка в стиле пост-конструктивизм, скрывающая за обновленным фасадом свой настоящий возраст. "Омолодить" дом недавно решили сами жильцы, сделав ремонт и приведя в порядок коммуникации», — сказала девушка.

В наследство из 90-х местным жителям досталась своеобразная охрана. Так, в нескольких квартирах при открытии дверей можно заметить раздвижную решетку. По словам Галимзановой, это не декорация, а вполне практичная вещь, призванная обеспечивать безопасность. Впрочем, иногда она с успехом выполняет роль фона для фотосессий, сказала собеседница «Мосленты».

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