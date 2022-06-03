Российские древности: Щудровская палатка в Иваново

Исторический центр Иванова славится уникальной достопримечательностью — так называемой Щудровской палаткой, гражданской постройкой XVII века. Такого памятника допетровской светской архитектуры нет во всей Ивановской области. «Российские древности» изучили историю Иванова с XVI века, чтобы узнать, при ком из героев отечественной истории было возведено уникальное здание.
В 1851 году шуйский купец и краевед Владимир Александрович Борисов издал свою книгу «Описание города Шуи и его окрестностей». В ней он утверждал, что Иваново дал в поместное владение князьям Черкасским царь Иван IV Грозный, когда женился в 1561 году на Марии Темрюковне, княжне Черкасской. Однако данное утверждение до сих пор не нашло документальных подтверждений, поэтому владельческую историю Иванова современные историки ведут с 1608 года, когда вотчинное село Иваново было упомянуто в свозных и дозорных книгах Троице-Сергиева монастыря «за князь Михайловую матерью Васильевича Скопина-Шуйского».
Дело в том, что Кохомская волость, в состав которой входило «село Ывановское», издавна, с XVI века, была вотчиной рода Скопиных-Шуйских. В Кохомской волости провел детские годы князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский — национальный герой Смутного времени, организовавший освободительный поход на Москву, осажденную войсками Лжедмитрия II. В 1610 году 23-летний полководец скоропостижно скончался: принято считать, что его отравили по приказу четвероюродных дядей — царя Василия IV Ивановича Шуйского и его брата Дмитрия Ивановича, опасавшихся популярного в народе племянника как возможного претендента на трон. После смерти Михаила Васильевича Скопина-Шуйского его мать, владелица Иванова, стала насельницей Суздальского Покровского монастыря. В 1631 году, после кончины «инокини Анисьи», Иваново перешло в собственность боярина Ивана Ивановича Шуйского по прозвищу «Пуговка», младшему брату царя Василия Ивановича Шуйского. Последний представитель знатнейшего княжеского рода, Пуговка был бездарным военачальником: в 1608 году 10-тысячный отряд польско-литовских интервентов разгромил у села Рахманцево вверенное ему 15-20 тысячное войско, что открыло неприятелю дорогу к Троице-Сергиевому монастырю, осаждаемому потом в течение 16-ти месяцев.
Везение Шуйского-Пуговки проявилось в другом: его братья — бывший царь Василий IV Иванович и Дмитрий Иванович — скончались в польском плену, а ему суждено было не только вернуться, но и восстановиться в Боярской думе, получить огромные семейные владения. Встречаются упоминания, что Иваново Шуйский получил по завещанию матери Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Данный факт кажется удивительным: ведь «инокиня Анисья», вместе со многими современниками, подозревала об участии Ивана Ивановича Шуйского в деле об отравлении своего сына. Впоследствии она даже не захотела быть погребена в фамильном склепе Шуйских в Суздале, попросив похоронить ее в Троице-Сергиевом монастыре, рядом с отцом, матерью и братом.
Но так или иначе, в 1631 году промысловое торговое село Иваново (Ивановское) принадлежит Ивану Ивановичу Шуйскому. Согласно переписи, в Иванове и монастырской слободе было 123 двора, однако 34 пустовали из-за последствий Смутного времени, а всего в селе жило 88 человек. В 1638 году, после смерти бездетного Шуйского, село, согласно его завещанию, переходит к князьям Черкасским. С Черкасскими Шуйский породнился в нескольких коленах. Так, он и князь Иван Борисович Черкасский (двоюродный племянник Марии Темрюковны — жены царя Ивана IV Грозного; кузен царя Михаила Федоровича Романова, в течение двадцати лет — глава его правительства) были женаты на сестрах. А князь Яков Куденетович (еще один двоюродный племянник Марии Темрюковны, и, соответственно, кузен Ивана Борисовича Черкасского) женился на внучатой племяннице Ивана Ивановича Шуйского.
Князь Яков Куденетович Черкасский — пожалуй, самый выдающийся полководец царя Алексея Михайловича — владел Ивановым до 1666 года. Затем село унаследовал его сын Михаил. Ближний боярин, воевода в Великом Новгороде и в Тобольске, князь Михаил Яковлевич Черкасский, в 1680 году назначенный стольником к восьмилетнему еще царевичу Петру Алексеевичу, всю жизнь пользовался его полным доверием и большим уважением. Он, вместе с сыновьями Петром и Алексеем, сыграл значительную роль в становлении и укреплении русской армии и государства. Петр I благодарил князей Черкасских за «…приумножение и неусыпное исполнение государственных дел, приумножение денежных доходов и хлебных запасов, беспристрастное и бескорыстное управление, учреждение железных заводов для отливки пушек, мортир, гаубиц, за делание в Тобольске фузей, тесаков и других орудий, необходимых к обороне не только Сибирского, но и Московского и прочих государств, подвластных великому государю, а также за отыскание в Сибири селитры и за верность и усердие в службе в самом Тобольске…». Ко времени унаследования села Михаилом Яковлевичем Черкасским, согласно переписи 1667 года, в нем насчитывалось уже 312 дворов и 818 человек, не считая администрации и причта.
Итак, конец XVII века, село Иваново принадлежит князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому. В урочище ручья Кокуй ставится каменная приказная изба, где в малой комнате работал приказчик, а в большой хранились приписные и расходные книги. Внутренние помещения перекрывали коробовые своды. Декорировано здание было в традициях допетровскогой архитектуры: килевидные наличники маленьких оконных проемов с уступчатыми откосами; поребриковый пояс, визуально обозначающий границу между подклетом и верхним этажом; плоские пилястры на углах; завершающий плоскости стен многоступенчатый уголковый карниз, выполненный выпуском кирпича. Есть версия, что автором постройки мог быть крепостной каменщик Павел Сидоров сын Потехин, который начиная с 1644 года много строил для князя Михаила Яковлевича Черкасского: на подворье в Московском Кремле, в усадьбе Останкино, в нижегородских вотчинах. В 1691 году Потехин уже в силу плохого зрения и болезни ног сам уже не строил, Черкасский привлекал к работе его учеников.
В 1712 году Иваново унаследовал сын князя Михаила Яковлевича Черкасского, последний в старшей линии этого рода — Алексей Михайлович, соратник Петра I, устроитель Санкт-Петербурга и губернатор Сибири, один из трех кабинет-министров при Анне Иоанновне, канцлер Российской империи с 1740 года, богатейший по числу душ помещик в стране. Его единственный ребенок, дочь Варвара Алексеевна в 1743 году с баснословным приданым вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметева, сына знаменитого петровского военачальника Бориса Петровича Шереметева.
А новый строительный этап ждал допетровскую приказную избу в начале XIX века. (Тогда Иваново принадлежало сыну графа Петра Борисовича Шереметева — Николаю Петровичу, известному меценату и благотворителю, взявшему в жены актрису своего крепостного театра Прасковью Ивановну Ковалеву-Жемчугову). Владельцем избы стал крестьянин Осип Иванович Щудров, устроитель одной из ранних в Иванове набойных мануфактур. Здание, которое потом получило название Щудровской палатки, было надстроено двумя этажами: на одном вручную набивали рисунки на ткани, на другом, верхнем, набитые ткани сушили на специальных вешалах. В 1860-х годах самый верхний, чердачный этаж для просушки ткани демонтировали, и здание стало жилым. В 1871 году село Иваново слилось с Вознесенским посадом, образовав город Иваново-Вознесенск, ведущий текстильный центр России. И в том же году умер граф Дмитрий Николаевич Шереметев, сын графа и крепостной актрисы. Его наследники больше не являлись вотчинниками Иванова, а наследники Осипова Ивановича Щудрова со временем (с 1912 года) стали сдавать палатку в аренду под производство ваты, а затем под склады. В 1916 году были сняты «сушила».
В 1926 году по инициативе губернского музея древнее здание признали памятником архитектуры. Реставрацию планировали провести еще до Великой Отечественной войны, однако началась она только в 1964 году. За несколько веков здание ушло в землю почти на два метра и было решено откопать цокольный этаж-подклет. Но в результате палатка оказалась в своего рода котловане, который постоянно заполнялся грунтовыми водами, подмывающими старинный фундамент. Поэтому подклет снова закопали.
В 1970-х годах палатку арендовала Ивановская областная производственная научно-реставрационная мастерская под склад. Реставрация — демонтаж лишних этажей, воссоздание исторической формы кровли — продолжалась до 1988 года. Затем у здания менялись владельцы и функции, и к 2004 году памятник архитектуры оказался заброшенным.
Вокруг него росли высокие кусты и валялся мусор. Сейчас Щудровская палатка, считающаяся объектом культурного наследия федерального значения, приведена в порядок и является отделом Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурыгина. Правда, ивановский краевед, доктор философских наук Михаил Юрьевич Тимофеев считает: «Побелка скрыла красный кирпич, сделав небольшой домик похожим на псковские белокаменные древности. Как ни прискорбно сознавать, но эта малая крупица ивановского зодчества XVII века по гамбургскому счету является новоделом». Впрочем, это — эмоциональное заявление: в «Свод памятников архитектуры и монументального зодчества» по Ивановской области памятник включен,