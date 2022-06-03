Российские древности: Щудровская палатка в Иваново

Исторический центр Иванова славится уникальной достопримечательностью — так называемой Щудровской палаткой, гражданской постройкой XVII века. Такого памятника допетровской светской архитектуры нет во всей Ивановской области. «Российские древности» изучили историю Иванова с XVI века, чтобы узнать, при ком из героев отечественной истории было возведено уникальное здание.

Фото: InScience InScience

Охранная табличка памятника. Фото: Алексей Паевский , май 2022 года

В 1851 году шуйский купец и краевед Владимир Александрович Борисов издал свою книгу «Описание города Шуи и его окрестностей». В ней он утверждал, что Иваново дал в поместное владение князьям Черкасским царь Иван IV Грозный, когда женился в 1561 году на Марии Темрюковне, княжне Черкасской. Однако данное утверждение до сих пор не нашло документальных подтверждений, поэтому владельческую историю Иванова современные историки ведут с 1608 года, когда вотчинное село Иваново было упомянуто в свозных и дозорных книгах Троице-Сергиева монастыря «за князь Михайловую матерью Васильевича Скопина-Шуйского».

Дело в том, что Кохомская волость, в состав которой входило «село Ывановское», издавна, с XVI века, была вотчиной рода Скопиных-Шуйских. В Кохомской волости провел детские годы князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский — национальный герой Смутного времени, организовавший освободительный поход на Москву, осажденную войсками Лжедмитрия II. В 1610 году 23-летний полководец скоропостижно скончался: принято считать, что его отравили по приказу четвероюродных дядей — царя Василия IV Ивановича Шуйского и его брата Дмитрия Ивановича, опасавшихся популярного в народе племянника как возможного претендента на трон. После смерти Михаила Васильевича Скопина-Шуйского его мать, владелица Иванова, стала насельницей Суздальского Покровского монастыря. В 1631 году, после кончины «инокини Анисьи», Иваново перешло в собственность боярина Ивана Ивановича Шуйского по прозвищу «Пуговка», младшему брату царя Василия Ивановича Шуйского. Последний представитель знатнейшего княжеского рода, Пуговка был бездарным военачальником: в 1608 году 10-тысячный отряд польско-литовских интервентов разгромил у села Рахманцево вверенное ему 15-20 тысячное войско, что открыло неприятелю дорогу к Троице-Сергиевому монастырю, осаждаемому потом в течение 16-ти месяцев.

Везение Шуйского-Пуговки проявилось в другом: его братья — бывший царь Василий IV Иванович и Дмитрий Иванович — скончались в польском плену, а ему суждено было не только вернуться, но и восстановиться в Боярской думе, получить огромные семейные владения. Встречаются упоминания, что Иваново Шуйский получил по завещанию матери Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Данный факт кажется удивительным: ведь «инокиня Анисья», вместе со многими современниками, подозревала об участии Ивана Ивановича Шуйского в деле об отравлении своего сына. Впоследствии она даже не захотела быть погребена в фамильном склепе Шуйских в Суздале, попросив похоронить ее в Троице-Сергиевом монастыре, рядом с отцом, матерью и братом.

Но так или иначе, в 1631 году промысловое торговое село Иваново (Ивановское) принадлежит Ивану Ивановичу Шуйскому. Согласно переписи, в Иванове и монастырской слободе было 123 двора, однако 34 пустовали из-за последствий Смутного времени, а всего в селе жило 88 человек. В 1638 году, после смерти бездетного Шуйского, село, согласно его завещанию, переходит к князьям Черкасским. С Черкасскими Шуйский породнился в нескольких коленах. Так, он и князь Иван Борисович Черкасский (двоюродный племянник Марии Темрюковны — жены царя Ивана IV Грозного; кузен царя Михаила Федоровича Романова, в течение двадцати лет — глава его правительства) были женаты на сестрах. А князь Яков Куденетович (еще один двоюродный племянник Марии Темрюковны, и, соответственно, кузен Ивана Борисовича Черкасского) женился на внучатой племяннице Ивана Ивановича Шуйского.

Князь Яков Куденетович Черкасский — пожалуй, самый выдающийся полководец царя Алексея Михайловича — владел Ивановым до 1666 года. Затем село унаследовал его сын Михаил. Ближний боярин, воевода в Великом Новгороде и в Тобольске, князь Михаил Яковлевич Черкасский, в 1680 году назначенный стольником к восьмилетнему еще царевичу Петру Алексеевичу, всю жизнь пользовался его полным доверием и большим уважением. Он, вместе с сыновьями Петром и Алексеем, сыграл значительную роль в становлении и укреплении русской армии и государства. Петр I благодарил князей Черкасских за «…приумножение и неусыпное исполнение государственных дел, приумножение денежных доходов и хлебных запасов, беспристрастное и бескорыстное управление, учреждение железных заводов для отливки пушек, мортир, гаубиц, за делание в Тобольске фузей, тесаков и других орудий, необходимых к обороне не только Сибирского, но и Московского и прочих государств, подвластных великому государю, а также за отыскание в Сибири селитры и за верность и усердие в службе в самом Тобольске…». Ко времени унаследования села Михаилом Яковлевичем Черкасским, согласно переписи 1667 года, в нем насчитывалось уже 312 дворов и 818 человек, не считая администрации и причта.

Итак, конец XVII века, село Иваново принадлежит князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому. В урочище ручья Кокуй ставится каменная приказная изба, где в малой комнате работал приказчик, а в большой хранились приписные и расходные книги. Внутренние помещения перекрывали коробовые своды. Декорировано здание было в традициях допетровскогой архитектуры: килевидные наличники маленьких оконных проемов с уступчатыми откосами; поребриковый пояс, визуально обозначающий границу между подклетом и верхним этажом; плоские пилястры на углах; завершающий плоскости стен многоступенчатый уголковый карниз, выполненный выпуском кирпича. Есть версия, что автором постройки мог быть крепостной каменщик Павел Сидоров сын Потехин, который начиная с 1644 года много строил для князя Михаила Яковлевича Черкасского: на подворье в Московском Кремле, в усадьбе Останкино, в нижегородских вотчинах. В 1691 году Потехин уже в силу плохого зрения и болезни ног сам уже не строил, Черкасский привлекал к работе его учеников.

В 1712 году Иваново унаследовал сын князя Михаила Яковлевича Черкасского, последний в старшей линии этого рода — Алексей Михайлович, соратник Петра I, устроитель Санкт-Петербурга и губернатор Сибири, один из трех кабинет-министров при Анне Иоанновне, канцлер Российской империи с 1740 года, богатейший по числу душ помещик в стране. Его единственный ребенок, дочь Варвара Алексеевна в 1743 году с баснословным приданым вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметева, сына знаменитого петровского военачальника Бориса Петровича Шереметева.

А новый строительный этап ждал допетровскую приказную избу в начале XIX века. (Тогда Иваново принадлежало сыну графа Петра Борисовича Шереметева — Николаю Петровичу, известному меценату и благотворителю, взявшему в жены актрису своего крепостного театра Прасковью Ивановну Ковалеву-Жемчугову). Владельцем избы стал крестьянин Осип Иванович Щудров, устроитель одной из ранних в Иванове набойных мануфактур. Здание, которое потом получило название Щудровской палатки, было надстроено двумя этажами: на одном вручную набивали рисунки на ткани, на другом, верхнем, набитые ткани сушили на специальных вешалах. В 1860-х годах самый верхний, чердачный этаж для просушки ткани демонтировали, и здание стало жилым. В 1871 году село Иваново слилось с Вознесенским посадом, образовав город Иваново-Вознесенск, ведущий текстильный центр России. И в том же году умер граф Дмитрий Николаевич Шереметев, сын графа и крепостной актрисы. Его наследники больше не являлись вотчинниками Иванова, а наследники Осипова Ивановича Щудрова со временем (с 1912 года) стали сдавать палатку в аренду под производство ваты, а затем под склады. В 1916 году были сняты «сушила».

В 1926 году по инициативе губернского музея древнее здание признали памятником архитектуры. Реставрацию планировали провести еще до Великой Отечественной войны, однако началась она только в 1964 году. За несколько веков здание ушло в землю почти на два метра и было решено откопать цокольный этаж-подклет. Но в результате палатка оказалась в своего рода котловане, который постоянно заполнялся грунтовыми водами, подмывающими старинный фундамент. Поэтому подклет снова закопали.

Щудровская палатка с надстройками. Фото из паспорта памятника, составленного в 1973 году Государственной инспекций по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР

В 1970-х годах палатку арендовала Ивановская областная производственная научно-реставрационная мастерская под склад. Реставрация — демонтаж лишних этажей, воссоздание исторической формы кровли — продолжалась до 1988 года. Затем у здания менялись владельцы и функции, и к 2004 году памятник архитектуры оказался заброшенным.

Алексей Паевский, май 2022 года