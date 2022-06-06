Где можно получить бесплатно товар из торговых автоматов

Торговые автоматы, в которых можно купить кофе или всевозможные снеки, давно вошли в жизнь современных людей и никого не удивляют. Но в одной стране их распространение получило поистине огромный масштаб. Более того, в некоторых случаях товар из таких аппаратов можно получить совершенно бесплатно. О том, что это за волшебное место, и в каких случаях есть возможность безвозмездно выпить кофе или съесть чипсы из автомата, читайте в материале «Рамблера».
Количество торговых автоматов, установленных в Японии, считается одним из самых высоких в мире. Одни давно и прочно вошли в жизнь японцев и пользуются невероятной популярностью в Стране восходящего солнца. Более того, если мы привыкли покупать в вендинговых автоматах кофе, воду или какие-то снеки, то у японцев выбор гораздо более обширный. Здесь можно купить буквально что угодно: хлеб, блинчики, яйца, носки, галстук, зонт, зелень с грядки, автомобиль и многие другие необходимые вещи и продукты.
Причем у многих торговых автоматов в Японии есть один очень важный бонус: иногда товары из них можно получить совершенно бесплатно. Власти и некоторые обслуживающие аппараты компании заключили соглашение, по которому обязались на вокзалах, в метро, аэропортах и некоторых других общественных местах установить специальные аппараты с бесперебойным источником питания. В случае непредвиденных ситуаций и чрезвычайных происшествий с отключением электричества они переходят в аварийный режим работы и выдают еду и напитки бесплатно.