Где можно получить бесплатно товар из торговых автоматов

Торговые автоматы, в которых можно купить кофе или всевозможные снеки, давно вошли в жизнь современных людей и никого не удивляют. Но в одной стране их распространение получило поистине огромный масштаб. Более того, в некоторых случаях товар из таких аппаратов можно получить совершенно бесплатно. О том, что это за волшебное место, и в каких случаях есть возможность безвозмездно выпить кофе или съесть чипсы из автомата, читайте в материале «Рамблера».

Фото: unsplash.com unsplash.com

Количество торговых автоматов, установленных в Японии, считается одним из самых высоких в мире. Одни давно и прочно вошли в жизнь японцев и пользуются невероятной популярностью в Стране восходящего солнца. Более того, если мы привыкли покупать в вендинговых автоматах кофе, воду или какие-то снеки, то у японцев выбор гораздо более обширный. Здесь можно купить буквально что угодно: хлеб, блинчики, яйца, носки, галстук, зонт, зелень с грядки, автомобиль и многие другие необходимые вещи и продукты.