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40 минут назад

«35 лет. Страна лимония с большого бодуна»: триумфальное шоу группы «Дюна» 16 июня в «Главклубе»

Партнерский материал

16 июня в столичном «Главклубе» состоится триумфальное шоу «35 лет. Страна Лимония с Большого бодуна» по случаю юбилея группы «Дюна».

«35 лет. Страна лимония с большого бодуна: триумфальное шоу группы «Дюна»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Дебютировав в 1987 году, коллектив начинал с музыки в стиле рок, но вскоре музыканты поняли, что их конек - не героические позы, а близкое и понятное миллионам чувство юмора и емкие цитаты, мгновенно уходящие в народ. «Страна Лимония», «Коммунальная квартира», «Привет с большого бодуна» гремели на всю страну и собирали аншлаги в столичном Олимпийском. Публику подкупали лёгкие и ироничные тексты, поднимающие настроение. Именно про такие песни в народе говорят – они играют из каждого «утюга»!

«Дюна» была, есть и остаётся по сегодняшний день любимой многими поколениями отечественной музыкальной группой, подарившей слушателям море забавных хитов.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации здесь.

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