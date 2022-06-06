«35 лет. Страна лимония с большого бодуна: триумфальное шоу группы «Дюна»

Дебютировав в 1987 году, коллектив начинал с музыки в стиле рок, но вскоре музыканты поняли, что их конек - не героические позы, а близкое и понятное миллионам чувство юмора и емкие цитаты, мгновенно уходящие в народ. «Страна Лимония», «Коммунальная квартира», «Привет с большого бодуна» гремели на всю страну и собирали аншлаги в столичном Олимпийском. Публику подкупали лёгкие и ироничные тексты, поднимающие настроение. Именно про такие песни в народе говорят – они играют из каждого «утюга»!