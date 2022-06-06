В Антарктиде обнаружили подводную реку

"Поначалу мы подумали, что с камерой что-то случилось, но когда мы поправили фокусировку, мы заметили рой пятимиллиметровых бокоплавов, – рассказал Крейг Стивенс, участник экспедиции. – Мы прыгали от радости, поскольку множество мелких плавающих животных вокруг оборудования действительно свидетельствовало о том, что это важная экосистема".