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2 часа назад

В Антарктиде обнаружили подводную реку, кишащую мелкими ракообразными

Газета.Ru

В Антарктической подледной реке обнаружили макроскопическую жизнь. Об этом сообщает новозеландский Национальный институт водных и атмосферных исследований.

В Антарктиде обнаружили подводную реку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первоначально новозеландские ученые хотели выяснить, какую роль подледный водоем играет в таянии ледников из-за глобального потепления. Заполненная водой полость расположена в 500 метрах подо льдом, в нескольких сотнях километров от края Шельфового ледника Росса. Однако после того, как специалисты пробурили лед и достигли подводной реки, перед камерой замелькало огромное число бокоплавов: маленьких членистоногих существ, родственников крабов и лобстеров.

"Поначалу мы подумали, что с камерой что-то случилось, но когда мы поправили фокусировку, мы заметили рой пятимиллиметровых бокоплавов, – рассказал Крейг Стивенс, участник экспедиции. – Мы прыгали от радости, поскольку множество мелких плавающих животных вокруг оборудования действительно свидетельствовало о том, что это важная экосистема".

По словам ученых, им известно о сети скрытых пресноводных озер и рек под антарктическим льдом из спутниковых снимков, но их еще не исследовали напрямую. В пробуренной скважине исследователи оставили оборудование, чтобы выяснить, что делает местную воду уникальной.

Места,Крейг Стивенс,
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