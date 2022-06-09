Первая в мире кошачья почта открылась в Петербурге

В Санкт-Петербурге заработала первая и единственная в мире кошачья почта. Акцию организовали на день рождения городского котокафе, ему исполнилось 11 лет, передает «МИР 24».
Сейчас там живут десятки хвостатых питомцев. Честь примерить на себя роль почтальона доверили коту по кличке Мэтт, его имя будет на каждой открытке. Кроме того, ее украсит штамп с отпечатком его лапки.
«Гость приходит в наше котокафе, покупает открытку-конверт, кот-почтальон визирует своей печатью. На каждом будет написано, какой котосотрудник это сделал. А потом отправляем ее Почтой России. Тут ближайшее отделение в Музее связи им. А.С. Попова находится», – рассказали организаторы проекта «Кошачья почта» Ольга Титович и Валерий Сушков.
Коты, разумеется, не голуби, и доставлять корреспонденцию не будут. Лишь в день открытия почты Мэтта отнесли к специальному ящику и опустили письма. Первое послание, кстати, уже отправилось во Владивосток.
В дальнейшем людям предложат либо самим относить конверты, либо это сделают сотрудники кафе. Проект благотворительный: деньги за открытки пойдут на развитие Музея кошек и содержание хвостатых питомцев.