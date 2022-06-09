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1 час назад

Первая в мире кошачья почта открылась в Петербурге

Мир24

В Санкт-Петербурге заработала первая и единственная в мире кошачья почта. Акцию организовали на день рождения городского котокафе, ему исполнилось 11 лет, передает «МИР 24».

Первая в мире кошачья почта открылась в Петербурге
Фото: МТРК «МИР» / Ирина ФомочкинаМТРК «МИР» / Ирина Фомочкина

Сейчас там живут десятки хвостатых питомцев. Честь примерить на себя роль почтальона доверили коту по кличке Мэтт, его имя будет на каждой открытке. Кроме того, ее украсит штамп с отпечатком его лапки.

«Гость приходит в наше котокафе, покупает открытку-конверт, кот-почтальон визирует своей печатью. На каждом будет написано, какой котосотрудник это сделал. А потом отправляем ее Почтой России. Тут ближайшее отделение в Музее связи им. А.С. Попова находится», – рассказали организаторы проекта «Кошачья почта» Ольга Титович и Валерий Сушков.

Коты, разумеется, не голуби, и доставлять корреспонденцию не будут. Лишь в день открытия почты Мэтта отнесли к специальному ящику и опустили письма. Первое послание, кстати, уже отправилось во Владивосток.

В дальнейшем людям предложат либо самим относить конверты, либо это сделают сотрудники кафе. Проект благотворительный: деньги за открытки пойдут на развитие Музея кошек и содержание хвостатых питомцев.

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