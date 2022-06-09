В Уэльсе нашли дорогу, повторяющую путь строителей Стоунхенджа

Древние римляне проникли дальше на территорию Британии, чем принято было считать. Археологи обнаружили построенную ими дорогу в Уэльсе, сообщает Antiqvvs.

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Дорога проходила через холмы Пресели в Пембрукшире. Считается, что таким же маршрутом следовали строители Стоунхенджа, которые везли к кромлеху добытые на каменоломне голубые валуны.

Протяженность дороги составляла около 11 километров, а ширина в определенных местах достигала пяти метров. Археологи заключили, что для ее создания требовался одновременный труд «сотен и сотен» людей. Очевидно, это могли быть только армейские части под командованием римлян.

Дорога прекрасно сохранилась, поскольку скрывалась под слоями торфа. Исследователи также обнаружили остатки переулков и низких дамб. Они отметили, что дорога шла прямо, аккуратно огибая холмы, что типично для римской инфраструктуры.

Интересно, что свидетельства о существовании этой дороги сохранились во многих исторических источниках. Хранитель музея в Оксфорде Эдвард Льюд посетил эти места в 1698 году и написал об остатках римской дороги, вдоль которой часто находят монеты времен империи.

Исследователи древностей XVII-XIX веков также упоминали об этом объекте. Дорога даже была нанесена на карту позапрошлого столетия. Но затем ученые сочли это ошибкой и удалили все сведения. В результате современные археологи не подозревали о существовании римской мостовой до последнего времени. По их мнению, она соединяла несколько расположенных в Уэльсе римских усадеб и также проходила мимо серебряного рудника.