Мойвой засыпало побережье на Сахалине

Необычное явление для лета встретили сахалинцы – мойва подошла близко к восточному побережью в Долинском районе. Местные жители за несколько минут набирают полные ведра рыбы, которую выбрасывает на побережье.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Местные жители рассказывают, что такое явление ежегодно наблюдается в начале весны на западном побережье, поэтому то, что происходит сейчас, не стало неожиданностью для сахалинцев.

«На Сахалине нерест мойвы начинается в апреле и заканчивается в июне, иногда даже в июле, поэтому выброс мойвы – это нормальное явление», – рассказали Комсомольской правде в СахНИРО.