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2 часа назад

Мойвой засыпало побережье на Сахалине

РИА "ФедералПресс"

Необычное явление для лета встретили сахалинцы – мойва подошла близко к восточному побережью в Долинском районе. Местные жители за несколько минут набирают полные ведра рыбы, которую выбрасывает на побережье.

Мойвой засыпало побережье на Сахалине
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Местные жители рассказывают, что такое явление ежегодно наблюдается в начале весны на западном побережье, поэтому то, что происходит сейчас, не стало неожиданностью для сахалинцев.

«На Сахалине нерест мойвы начинается в апреле и заканчивается в июне, иногда даже в июле, поэтому выброс мойвы – это нормальное явление», – рассказали Комсомольской правде в СахНИРО.

Ранее «ФедералПресс» писал, что приморский юрист Дмитрий Качан подал в суд иск на сеть магазинов H&M за их закрытие на территории России.

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