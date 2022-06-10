Деревушка, прослывшая самым влажным местом на Земле

Небольшой городок Мосинрем входит в Книгу рекордов Гиннесса и известен как самое дождливое место на планете. Расположен он в горах Восточные Кхаси, штат Мегхалая, Индия. Подробнее об удивительном месте читайте в материале "Рамблера".

Фото: Neelima v/Flickr Neelima v/Flickr

Дожди в этой местности идут постоянно. Облачность местными жителями воспринимается как настоящий подарок судьбы. Так, годовая норма осадков в этой деревеньке превышает 11 870 миллиметров. Для наглядного сравнения: в Москве этот показатель колеблется от 600 до 700 миллиметров в год.

Проживающие в Мосинреме люди давно адаптировались к окружающим условиям и научились скрываться от осадков. Настолько, конечно, насколько это возможно. Они придумали специальные зонтики, по форме напоминающие лодку, которые закрывают большую часть тела от дождя. Делают они их из бамбука и листьев банана.