Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
3 часа назад

В США создали роботизированную пиццерию

Мир24

Американская компания Nala Robotics разработала полностью автоматизированную пиццерию. В этом киоске всем заправляет электроника – раскатыванием теста, раскладкой начинки и добавлением соусов и сыра, говорится на сайте производителя.

В США создали роботизированную пиццерию
Фото: мир24мир24

Система Pizzaiola представляет собой помещение размером 3,7 на 3,7 метра. В нее входят зона хранения продуктов, место для сборки пиццы, рука-манипулятор и печь. За час робот может приготовить до 50 пицц.

Также разработчики обучили свою систему готовке картошки фри, наггетсов и куриных крылышек. При этом есть возможность добавления новых рецептов. В компании отмечают, что их «заведение» может работать 24/7 и общаться на любых языках.

Напомним, еще в 2017 году в Москве показали Блино-Бота, который самостоятельно готовил блины. В том же году в калифорнийском ресторане фирменные бургеры стал готовить робот.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители