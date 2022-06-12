В США создали роботизированную пиццерию

Американская компания Nala Robotics разработала полностью автоматизированную пиццерию. В этом киоске всем заправляет электроника – раскатыванием теста, раскладкой начинки и добавлением соусов и сыра, говорится на сайте производителя.

Фото: мир24 мир24

Система Pizzaiola представляет собой помещение размером 3,7 на 3,7 метра. В нее входят зона хранения продуктов, место для сборки пиццы, рука-манипулятор и печь. За час робот может приготовить до 50 пицц.

Также разработчики обучили свою систему готовке картошки фри, наггетсов и куриных крылышек. При этом есть возможность добавления новых рецептов. В компании отмечают, что их «заведение» может работать 24/7 и общаться на любых языках.