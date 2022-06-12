В США создали роботизированную пиццерию

Американская компания Nala Robotics разработала полностью автоматизированную пиццерию. В этом киоске всем заправляет электроника – раскатыванием теста, раскладкой начинки и добавлением соусов и сыра, говорится на сайте производителя.
Система Pizzaiola представляет собой помещение размером 3,7 на 3,7 метра. В нее входят зона хранения продуктов, место для сборки пиццы, рука-манипулятор и печь. За час робот может приготовить до 50 пицц.
Также разработчики обучили свою систему готовке картошки фри, наггетсов и куриных крылышек. При этом есть возможность добавления новых рецептов. В компании отмечают, что их «заведение» может работать 24/7 и общаться на любых языках.
Напомним, еще в 2017 году в Москве показали Блино-Бота, который самостоятельно готовил блины. В том же году в калифорнийском ресторане фирменные бургеры стал готовить робот.