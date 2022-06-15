Названы пять самых популярных приусадебных парков Подмосковья

В Московской области определили пять самых популярных приусадебных парков. Список представили в областном Министерстве культуры и туризма.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В пятерку лидеров вошел парк усадьбы Марфино. Посетители усадьбы могут увидеть двухарочный псевдоготический мост, белокаменную пристань с двумя грифонами, а также беседки-полуротонды в тени вековых лип.

Также в списке парк усадьбы Абрамцево, особой популярностью в котором пользуются усадебный дом, мастерские художников и беседка в виде избушки на курьих ножках.

Пользуется популярностью и парк Кривякино. Здесь расположена каскадная система из трех прудов. Сейчас территорию приводят в порядок

Кроме того, в топе — парк усадьбы Архангельское, который считается одним из лучших произведений садово-паркового искусства России XVII-XIX веков.

Замыкает ТОП-5 парк Горок Ленинских. Здесь есть и аллеи с огромными дубами, и зеленые пруды, и открытые пространства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».