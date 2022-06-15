IV Международный Фестиваль "Русская кухня - 2022" в Кремле в Измайлово

С 18 июня по 10 июля 2022 года культурно–развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» совместно с Московской ассоциацией кулинаров, Советом по развитию этнотуризма, при поддержке Ассамблеи народов Евразии проводит IV международный фестиваль «Русская кухня - 2022».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Лучшие шеф-повара, студенты профессиональных колледжей, фуд-блогеры, эксперты и историки русской кухни соберутся вместе, чтобы показать кулинарные мастер-классы, провести шеф-батлы, приготовить различные блюда русской кухни, и не только.

На протяжении I -го и II- го и III –го фестивалей принимали участие ведущие шеф-повара, члены Московской Ассоциации Кулинаров, Национальной гильдии шеф-поваров России, команда Chefs Team Russia, в этом году к нам присоединяется Национальная Ассоциация Кулинаров.

Пресс-служба

Гости фестиваля смогут наблюдать, как на их глазах рождаются шедевры, а также примут участие в интерактивных конкурсных программах, познакомятся с региональной продукцией от отечественных производителей. Кулинарные флешмобы, музыкальные и анимационные программы, блюда рекордных размеров, розыгрыши призов от многочисленных партнеров, мастер-классы различных тематик для взрослых и детей, фудкорт - все это ожидает гостей Фестиваля в течении месяца. А также барашек на вертеле, блины по старорусским рецептам, рыбные деликатесы, морепродукты на гриле, пироги и многое другое!

Программа IV международного фестиваля «Русская кухня – 2022»:

18 июня 2022 года центральная площадь Измайловского кремля станет площадкой для приготовления самой вкусной ухи, и блюд из рыбы и спаржи. Московская ассоциация кулинаров и шеф–повара лучших ресторанов России проведут интерактивный конкурс «Праздник русской ухи» и рыбных блюд по различным рецептам. Также в этот день гостей ждет концерт, в котором будут участвовать как молодые таланты, так и популярные артисты российской эстрады.

19 июня 2022 года, уже по доброй традиции, мы проведем кулинарный конкурс по лепке самых вкусных пельменей «Папа может», в котором наравне с папами кулинарами - любителями будут участвовать, папы шеф-повара и папы медийные личности от телеканала MUSICBOX GOLD.

25 и 26 июня 2022 года мы покажем гостям Фестиваля кухню регионов.

2 июля 2022 года гости Фестиваля ощутят на себе весь колорит и очарование традиционных сербских блюд от ресторана сербской кухни Damil.

3 июля 2022 года вы станете свидетелями соревнований по кулинарному мастерству, в котором студенты кулинарных ВУЗов и колледжей покажут свои таланты, а опытные шеф-повара выступят в качестве наставников и членов жюри.

9 июля 2022 мы представим православную постную кухню, и приурочим конкурс к дню памяти св. прп. Петра и Февронии Муромских.

Пресс-служба

10 июля 2022 года в программе закрытия IV международного фестиваля «Русская кухня - 2022» традиционно состоятся конкурс по приготовлению окрошки по различным рецептам в авторской подаче среди шеф-поваров «Лучшая Авторская Окрошка» и флешмоб по приготовлению 400 литров окрошки.

С 7 по 10 июля 2022 года в зале «Боярский» пройдет всероссийский Фестиваль «Сырные сезоны», посетив который, вы узнаете об удивительном процессе производство сыра. Вас ждут сыры на любой вкус: твердые, выдержанные, мягкие. У нас на ярмарке вы найдете: буррату, моцареллу, горгонзолу, бри, камамбер, рикоту и сотни других видов сыров.

Даты проведения Фестиваля: 18 июня – 10 июля 2022 года.

Торжественное открытие 18 июня в 13:00

Торжественное закрытие 10 июля в 13:00

Организаторы: КРК «Кремль в Измайлово», Московская ассоциация кулинаров, Совет по развитию этнотуризма при Ассамблеи народов Евразии.

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»; основная сцена на центральной площади; галерея «АРТ-Кремль», зал «Боярский».

Адрес: г. Москва, ВАО, Измайловское шоссе, 73Ж

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