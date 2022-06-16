В Китае нашли сокровищницу с артефактами бронзового века

В окрестностях города Чэнду китайской провинции Сычуань в шести жертвенных ямах в месте археологических раскопок Саньсиндуй обнаружили сокровищницу с 13 тысячами артефактов бронзового века. Их возраст около трех тысяч лет. Серди всего специалистам удалось найти шкатулку в форме панциря черепахи и жертвенный алтарь. Об этом сообщает CNN.
Однако это не единственная находка китайских ученых в данном месте. Ранее здесь обнаружили тысячи удивительных артефактов, включая гигантские золотые маски. Предыдущие находки указывали на то, что где-то здесь должна находиться сокровищница. И вот теперь она найдена.
Вокруг ям археологи также обнаружили пепелища, архитектурные фундаменты и небольшие жертвенные ямы, а также культурные реликвии, бамбук, тростник, соевые бобы, крупный рогатый скот и кабанов, которые, возможно, были принесены в жертву.
Напомним, ранее в ходе экспедиции РГО в Финском заливе нашли уникальные галеры времен Петра Первого. По данным специалистов, на дне еще покоится целая «коллекция» разных типов кораблей Петровской эпохи. Обследование их только началось, но вероятно, что исследователям удастся найти и вернуть из небытия предметы, которые станут уникальными экспонатами российских музее.