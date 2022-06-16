Страны Старого Света накрыла экстремальная жара

Сразу несколько европейских стран накрыло рекордным за 40 лет зноем. Подробнее о погодной аномалии – корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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От жары плавится асфальт. В Мадриде – 40 градусов в тени. От такой температуры Испания в прямом смысле слова закипает.

«Очень трудно переносить такую жару. Я пью много холодной воды. Но это не особо помогает», – пожаловалась жительница Мадрида Брук Кинер.

Безоблачно и безветренно. Тяжелее всего сейчас жителям мегаполисов. В крупных городах невозможно дышать.

В южных провинциях Испании рекордная за последние полвека жара. Синоптики обещают: станет только хуже, до конца недели температура повысится еще на пару градусов.

«Невыносимо жарко. Везде, даже в метро – под землей – жарко. Я бы с удовольствием прямо сейчас прыгнул в ледяную воду», – сказал турист из Венесуэлы Фернандо Фигуаэроа.

От духоты горожане спасаются в фонтанах, лезут в воду прямо в одежде. Оккупировали и питьевые колонки. Очереди за мороженым и холодной водой. Мучаются от жары и животные.

«Мы с моей собакой тяжело переживаем этот зной. Мы пьем много воды и ходим гулять к фонтанам. Каждый раз, когда я вижу фонтан, я своего пса охлаждаю под ним», – рассказала жительница Мадрида Инмакулада Руис.

И так по всему континенту. Плавятся Португалия, Италия, юг Франции. В отдельных районах Швейцарии воздух прогрелся до 45 градусов.

«Очень трудно справляться с жарой. В мегаполисах мало тени и много асфальта. Это сложно. Тем более, что у нас дома нет кондиционера», – сказала жительница Мадрида Диана Ламана.