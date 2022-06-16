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1 час назад

Медведь занял дом американки, пока она была на работе

Газета.Ru

Жительница США вернулась с работы и обнаружила, что ее дом занял медведь, пишет издание UPI.

Медведь занял дом американки, пока она была на работе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шеннон Дэвис рассказала, что вернулась домой в понедельник вечером и заметила, как ее кошка пристально смотрит в окно, боясь сделать лишнее движение. Подойдя поближе, американка увидела, как по одной из стен пробежала крупная тень. Это навело хозяйку на мысль, что в квартиру пробрался вор.

Войдя в дом, Шеннон с удивлением обнаружила на кухне медведя. Решив не рисковать, женщина выбежала на улицу и позвала на помощь соседа. Впрочем, косолапый, поняв, что привлек слишком много внимания, сам покинул помещение и вышел так же, как и вошел — через окно.

Дэвис сообщила, что медведь практически не нанес ущерб дому. Единственное, зверь съел какое-какие сладости.

«Он вытащил поднос с закусками, но там была только упаковка с ванильными вафлями», — добавила американка.

Ранее купленный в Китае щенок оказался медведем.

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