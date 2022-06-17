Группа «Черный Кофе» с новыми песнями и хитами 19 июня в «Главклубе»

Непререкаемые гранды сначала советского, а затем и российского хеви-метала остаются на виду на протяжении вот уже более 40 лет: считающуюся точкой отсчета официальной истории «Черного Кофе» песню «Страна» (на стихи Андрея Вознесенского) гитарист и певец Дмитрий Варшавский написал в 1979 году.