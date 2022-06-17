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3 часа назад

Группа «Черный Кофе» с новыми песнями и хитами 19 июня в «Главклубе»

Партнерский материал

Непререкаемые гранды сначала советского, а затем и российского хеви-метала остаются на виду на протяжении вот уже более 40 лет: считающуюся точкой отсчета официальной истории «Черного Кофе» песню «Страна» (на стихи Андрея Вознесенского) гитарист и певец Дмитрий Варшавский написал в 1979 году.

Группа «Черный Кофе» с новыми песнями и хитами 19 июня в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Автор и исполнитель большинства песен группы, Варшавский остается ее единственным бессменным участником. Десятый студийный альбом «Осенний порыв» у «Черного Кофе» вышел в 2015 году, а в Главклуб группа возвращается с программой «Новые песни и хиты».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

Места,Дмитрий Варшавский,Андрей Вознесенский,
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