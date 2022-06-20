Фестиваль «PunkRupor-2022» пройдет 25 и 26 июня в «Главклубе»

25 и 26 июня в столичном «Главклубе» состоится очередной фестиваль «PunkRupor». В этом году мероприятие будет организовано совместными усилиями двух компаний: ГЛАВCLUB и SHOWRMA во главе с бессменным продюсером «PunkRupor» Ильей Островским. Так что можете быть уверены, что «PunkRupor» пройдет на таком же высоком уровне, как и в предыдущие два года.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

По традиции это будут и заслуженные деятели панк-рок культуры, и молодые, яркие коллективы, а также совсем неожиданные музыканты. В стенах «Главклуба» разместятся две сцены, чтобы посетители фестиваля могли перемещаться между площадками, чередуя мощь и лютый угар главной сцены с камерной атмосферой акустики.

25 июня

Главная сцена: «Операция Пластилин», «ЙОРШ», «Северный флот», «Бригадный подряд», «Sell Out».

Акустическая сцена: «Квартирник Гудтаймс».

26 июня

Главная сцена: «Anacondaz», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Казускома», «Суперкозлы», «4етыре Апреля».

Акустическая сцена: Вася Васин («Кирпичи»).

Это еще не все имена, в ближайшее время будут анонсированы несколько очень интересных артистов на обеих сценах в оба дня.

«PunkRupor», созданный в начале нулевых продюсером Ильей Островским, был возрожден в 2020 году и за три года стал одним из важнейших панк-рок событий Москвы. В этом году фестиваль будет не менее, а может даже и более жирным, чем в предыдущие годы. Ну что, проверим?

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.