На Мальдивах создадут город на воде в форме мозга

Агентство CNN сообщает о том, что на Мальдивских островах ведется строительство города на воде, который сверху будет иметь форму мозгового коралла - по его же образцу и разработан сам город. Город будет рассчитан на 20 тысяч человек и строится в десяти минутах от столицы государства, города Мале. В городе планируется постройка пяти тысяч сооружений - домов, магазинов, ресторанов и прочих заведений. Сдача первых объектов планируется уже в этом году, а заселение первых жильцов - в 2024.

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Идея построить "плавающий" город пришла в связи с существующей угрозой затопления островов уже к концу этого века, так как 80% государства располагается не более чем в одном метре над уровнем моря. А если город будет на воде - соответственно, при повышении уровня воды, он поднимется вместе с ней.

Перемещаться по городу между объектами инфраструктуры жители смогут как на лодках по воде, так и на скутерах или велосипедах - по песчаным улицам. Цель создателя проекта, чтобы город мог функционировать так же, как обычные города, располагающиеся на суше.

Студия в городе на воде будет стоить от $150 тысяч, дом для семьи — от $250 тысяч.