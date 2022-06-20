Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
2 часа назад

На Мальдивах создадут город на воде в форме мозга

Мира Маркина

Агентство CNN сообщает о том, что на Мальдивских островах ведется строительство города на воде, который сверху будет иметь форму мозгового коралла - по его же образцу и разработан сам город. Город будет рассчитан на 20 тысяч человек и строится в десяти минутах от столицы государства, города Мале. В городе планируется постройка пяти тысяч сооружений - домов, магазинов, ресторанов и прочих заведений. Сдача первых объектов планируется уже в этом году, а заселение первых жильцов - в 2024.

На Мальдивах создадут город на воде в форме мозга
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Идея построить "плавающий" город пришла в связи с существующей угрозой затопления островов уже к концу этого века, так как 80% государства располагается не более чем в одном метре над уровнем моря. А если город будет на воде - соответственно, при повышении уровня воды, он поднимется вместе с ней.

Перемещаться по городу между объектами инфраструктуры жители смогут как на лодках по воде, так и на скутерах или велосипедах - по песчаным улицам. Цель создателя проекта, чтобы город мог функционировать так же, как обычные города, располагающиеся на суше.

Студия в городе на воде будет стоить от $150 тысяч, дом для семьи — от $250 тысяч.

Ранее мы писали, можно ли переместиться, просто зависнув над Землей.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители