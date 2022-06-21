В Тихом океане найден губительный «тепловой бассейн»

По словам исследователей, зона аномально высокой температуры губит морскую жизнь и вызывает засухи на суше.

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На северо-востоке Тихого океана существует большой «тепловой бассейн», появившийся вследствие влияния человека, а не естественных климатических изменений. К такому выводу пришли ученые Гамбургского университета, сообщает Phys.org.

По словам специалиста в сфере атмосферных наук, профессора Армина Баркхордаряна, аномально теплая зона влияет на интенсивность и частоту локальных морских волн жары.

Как выяснили ученые, «тепловой бассейн» в Тихом океане возник из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Из-за этого с 2019 по 2021 год средняя температура воды здесь держалась на шесть градусов выше нормы. Это пошатнуло стабильность экосистем, вызвало цветение токсичных водорослей и привело к массовой гибели морских млекопитающих и птиц.

Кроме того, аномальное тепло океана вызвало сильную засуху на западном побережье США.

Исследование показало, что температура воды над подогреваемым бассейном в северо-восточной части Тихого океана за последние 25 лет повышалась в среднем на 0,05 °C.