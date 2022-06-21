«Радио Шансон» приглашает на серию концертов «ГУЛЯЙ, ШАНСОН!»

Новый проект «Радио Шансон» – серия тематических концертов «ГУЛЯЙ, ШАНСОН!». Радиостанция приглашает всех слушателей и ценителей самого душевного музыкального жанра в «Яровит Холл» на Якиманке, чтобы вместе с любимыми артистами отдохнуть под любимые песни.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Шансон – жанр очень многогранный. Он объединяет и эстрадные песни, и романсы, и бардовскую музыку, и ресторанные мелодии, и, конечно, блатные хиты. С них мы и начнем нашу серию концертов.

На первом концерте «ГУЛЯЙ, ШАНСОН!» выступят группа «Воровайки», Владимир Ждамиров и Катерина Голицына.

Хулиганские песни, жаргонные словечки, зажигательные ритмы и настоящий отрыв – будет всё. Вечер, на котором придется забыть о стеснительности и серьезности, потому что мы планируем кайфовать не по-детски!

Только 1 июля и только в «Яровит Холл» на Якиманке мы устроим лучшую вечеринку для всех жиганов, девочек-пай и других уважаемых людей под музыку, которую знают все, хоть некоторые и боятся самим себе в этом признаться.

Встречаемся 1 июля в «Яровит Холл» по адресу Большая Якиманка 26.

Оторвемся по-взрослому, всем правилам – отбой!