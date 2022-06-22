Концерт группы «Несчастный случай» в «Главклубе»

3 июля в «Главклубе» выступит московская группа «Несчастный случай», чья легкость, непосредственность и юмор не убавляется с годами, и позволяет оставаться надежной, приятной, а зачастую и очень жизнеутверждающей константой популярной русскоязычной музыки.
Сольный концерт под открытым небом вашего любимого коллектива, совмещающего в своем творчестве камеди-рок, джаз, инди-поп и множество других стилей станет отличным прологом для летнего музыкального сезона.
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.