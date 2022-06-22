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1 час назад

Концерт группы «Несчастный случай» 3 июля в столичном «Главклубе»

Партнерский материал

3 июля в «Главклубе» выступит московская группа «Несчастный случай», чья легкость, непосредственность и юмор не убавляется с годами, и позволяет оставаться надежной, приятной, а зачастую и очень жизнеутверждающей константой популярной русскоязычной музыки.

Концерт группы «Несчастный случай» в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Сольный концерт под открытым небом вашего любимого коллектива, совмещающего в своем творчестве камеди-рок, джаз, инди-поп и множество других стилей станет отличным прологом для летнего музыкального сезона.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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