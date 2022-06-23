Объяснена причина красного цвета северного полюса Харона

Специалисты Юго-Западного исследовательского института (SwRI) смогли объяснить причину красного цвета северного полюса Харона (спутника Плутона). Согласно результатам исследований, опубликованных в журналах Geophysical Research Letters и Science Advances, такой цветовой эффект создает ультрафиолетовый свет, расщепляющий молекулы замороженным метаном.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Основываясь на данных миссии НАСА New Horizons ученые смоделировали в Центре лабораторных астрофизических и космических научных экспериментов по астрофизике и космической науке (CLASSE) модель экзосферы Харона, чтобы определить состав красной области на спутнике и то, как он сформировался. Оказалось, что появление «толиноподобного» материала было вызвано ультрафиолетом, который разрушает молекулы метана, которые попали туда с Плутона и были заморожены при крайне холодной температуре на полюсе.

Ученых интересовали изменения в составе и цвета углеводородов, формирующихся в результате химических реакций с метаном в полюсе, под воздействием излучения Лайман-альфа. В итоге специалисты добавили полученные данные в модель Харона, где получилось проиллюстрировать и доказать, что разрушение молекул метана действительно ответственны за формирование красного пятна на северном полюсе спутника.