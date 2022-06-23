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1 час назад

Объяснена причина красного цвета северного полюса Харона

Lenta.ru

Специалисты Юго-Западного исследовательского института (SwRI) смогли объяснить причину красного цвета северного полюса Харона (спутника Плутона). Согласно результатам исследований, опубликованных в журналах Geophysical Research Letters и Science Advances, такой цветовой эффект создает ультрафиолетовый свет, расщепляющий молекулы замороженным метаном.

Объяснена причина красного цвета северного полюса Харона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основываясь на данных миссии НАСА New Horizons ученые смоделировали в Центре лабораторных астрофизических и космических научных экспериментов по астрофизике и космической науке (CLASSE) модель экзосферы Харона, чтобы определить состав красной области на спутнике и то, как он сформировался. Оказалось, что появление «толиноподобного» материала было вызвано ультрафиолетом, который разрушает молекулы метана, которые попали туда с Плутона и были заморожены при крайне холодной температуре на полюсе.

Ученых интересовали изменения в составе и цвета углеводородов, формирующихся в результате химических реакций с метаном в полюсе, под воздействием излучения Лайман-альфа. В итоге специалисты добавили полученные данные в модель Харона, где получилось проиллюстрировать и доказать, что разрушение молекул метана действительно ответственны за формирование красного пятна на северном полюсе спутника.

В июне 2022 года сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе подробно изучили марсианский метеорит, который упал на Землю в 1815 году, и обнаружили, что метеориты занесли летучие элементы на формирующуюся планету гораздо раньше, чем ранее предполагали.

Места,NASA,
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