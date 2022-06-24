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35 минут назад

Последствия мощного смерча на юге России попали на видео

Мира Маркина

В Telegram-канале РИА Новости появилось несколько видеороликов от очевидцев, которые застали последствия сильного урагана на побережье Сочи. Стихия разгулялась накануне.

Автор ролика идет по затопленной дороге, на обочинах которой лежат мусор и обломки деревьев.

«Смыло дорогу, смыло машины, смыло заборы. Смыло все, что можно было смыть. И теперь очень большой вопрос: когда это все сойдет?» — комментирует увиденное голос за кадром.

На пляже автор ролика смог запечатлеть лежащую на пляже перевернутую машину. В некоторых местах прибрежной полосы остались бушующие потоки воды, похожие на водопад.

Ранее «Рамблер» писал об угольном урагане, который сняли на видео.

Места,Видео,
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