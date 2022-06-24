Последствия мощного смерча на юге России попали на видео

В Telegram-канале РИА Новости появилось несколько видеороликов от очевидцев, которые застали последствия сильного урагана на побережье Сочи. Стихия разгулялась накануне.
Автор ролика идет по затопленной дороге, на обочинах которой лежат мусор и обломки деревьев.
«Смыло дорогу, смыло машины, смыло заборы. Смыло все, что можно было смыть. И теперь очень большой вопрос: когда это все сойдет?» — комментирует увиденное голос за кадром.
На пляже автор ролика смог запечатлеть лежащую на пляже перевернутую машину. В некоторых местах прибрежной полосы остались бушующие потоки воды, похожие на водопад.
Ранее «Рамблер» писал об угольном урагане, который сняли на видео.