Где находится самое токсичное озеро в мире

В этом озере нельзя купаться из-за высокого содержания токсичных веществ в воде. "Рамблер" рассказывает, что не так с озером и почему к нему лучше не приближаться.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Озеро Беркли-Пит появилось на месте старого рудника, в котором когда-то добывали медь, неподалеку от города Бьютт, в американском штате Монтана. Кроме меди, в воде можно обнаружить кадмий, мышьяк, алюминий, железо, марганец, цинк и другие вещества. Вода в озере кислая, ее pH составляет 2,5.

wikipedia.org

Добыча меди здесь велась с 1955 года, а в 1982 году рудник было решено закрыть. Постепенно его заполняли грунтовые воды, так на его месте появилось озеро. Сейчас объем озера составляет около 95 млн кубометров, причем вода продолжает прибывать. Ученые полагают, что в результате повышения уровня воды, токсичные вещества, растворенные в озере, могут отравить реку Кларк-Форк.

Но несмотря на ядовитость в озере были найдены новые виды водорослей и микроорганизмы, которые смогли приспособиться к агрессивной среде. Ученые полагают, что их изучение может помочь в создании лекарства от рака.