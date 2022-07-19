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1 час назад

Где находится самое токсичное озеро в мире

Катя Кобышева

В этом озере нельзя купаться из-за высокого содержания токсичных веществ в воде. "Рамблер" рассказывает, что не так с озером и почему к нему лучше не приближаться.

Где находится самое токсичное озеро в мире
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Озеро Беркли-Пит появилось на месте старого рудника, в котором когда-то добывали медь, неподалеку от города Бьютт, в американском штате Монтана. Кроме меди, в воде можно обнаружить кадмий, мышьяк, алюминий, железо, марганец, цинк и другие вещества. Вода в озере кислая, ее pH составляет 2,5.

wikipedia.org

Добыча меди здесь велась с 1955 года, а в 1982 году рудник было решено закрыть. Постепенно его заполняли грунтовые воды, так на его месте появилось озеро. Сейчас объем озера составляет около 95 млн кубометров, причем вода продолжает прибывать. Ученые полагают, что в результате повышения уровня воды, токсичные вещества, растворенные в озере, могут отравить реку Кларк-Форк.

Но несмотря на ядовитость в озере были найдены новые виды водорослей и микроорганизмы, которые смогли приспособиться к агрессивной среде. Ученые полагают, что их изучение может помочь в создании лекарства от рака.

В 1995 году на озере погибли 342 гуся — стая просто села на воду. Когда из вылавливали, заметили, что окраска изменилась: белые перья стали коричнево-оранжевыми. Но специалисты пока не сошлись во мнении относительно того, из-за чего погибли птицы. У каждого пятого гуся врачи обнаружили грибок, из-за которого развивается заболевание аспергиллез. Противники этой версии в качестве аргумента приводят тот факт, что погибли все птицы. Это значит, что вопрос все еще открыт и ждет того, кто найдет ответ.

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