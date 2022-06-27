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42 минуты назад

Ученые обнаружили марсианские условия в антарктическом "кровавом водопаде"

Газета.Ru

Лабораторный анализ материалов из Антарктиды дал ученым возможность очертить потенциально пригодные для жизни подземные районы Марса. Статья об этом опубликована в Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Ученые обнаружили марсианские условия в Антарктиде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джил Микуки из Университета Теннесси в Ноксвилле и ее коллеги собрали образцы рассола водопада Блад-Фоллс на антарктическом леднике Тейлор. Его называют «кровавым водопадом» из-за красных от оксида железа отложений. Жидкость вытекает из изолированного в течение тысяч лет резервуара, в ней содержатся крупицы материала из подповерхностной среды, где обитает множество микробных сообществ.

Эти образцы исследовали в лаборатории с помощью инфракрасного спектрометра и ряда других методов, и установили их точный состав. В основном рассол состоит из карбонатов, а красный цвет придают растворенные ионы железа. Но если в некоторых местах на Земле в подобных условиях образуются минералы железа, то в Блад-Фоллс рассол превращается в аморфные наносферы, содержащие железо и множество других элементов, таких как хлор и натрий. Именно аморфные материалы в большом количестве содержатся в марсианском кратере Гейл, где работал аппарат Curiosity.

По мнению экспертов, условия в водоеме наиболее приближены к тем, что в некоторых местах царят на Марсе. Ученые планируют с его помощью выяснить, в каких подземных резервуарах на этой планете стоит искать жизнь.

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