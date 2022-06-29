«Европа Плюс» приглашает на Latina Day

Летняя вечеринка – маленький отпуск. А когда за такой отдых еще и не берут плату – это уже настоящий подарок!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

1 июля «Европа Плюс» устроит для своей многомиллионной аудитории летнюю фиесту — Latina Day. Слушателей радио №1 в России* ждёт зажигательный плейлист топовых латина-хитов, море крутых подарков и невероятная вечеринка в столичном клубе GIPSY. Попасть на вечеринку сможет каждый: как уточнили организаторы, вход на тусовку будет свободным, однако количество мест ограничено.

Карнавальное настроение на весь Latina Day помимо ведущих популярного утреннего шоу «Бригада У» Джема, Вэла и Вики, зададут сногсшибательные красотки в ярких костюмах. Станцевать самбу, румбу и ламбаду в суперсовременной VISUAL STUDIO «Европы Плюс» могут все желающие. Для этого достаточно заполнить заявку на europaplus.ru и дождаться приглашения.

Помимо этого, фирменный мерч радиостанции получит каждый, кто первым дозвонится по номеру +7 (495) 745-65-65, как только на «Европе Плюс» зазвучит латина-хит. А ВКонтакте, телеграм-канале и на europaplus.ru будут разыграны эксклюзивные футболки.

С 19:00 стартует Latina Party в GIPSY. В одном из лучших ночных клубов Москвы разместится открытая студия «Европы Плюс», откуда с 20:00 до 21:00 ведущие вечернего шоу РАШ Антон Комолов и Лена Абитаева выйдут в прямой эфир. Там же запланировано выступление музыкальной группы Los Jalapeños, в составе которой «Бригада У» исполнит знаменитые хиты в оригинальной аранжировке.

Данил Литвинский, директор эфира «Европы Плюс»:

«У нас с латин-попом особые отношения. Слушатели “Европы Плюс” любят этот жанр за его зажигательность и экспрессию. Поэтому 1 июля мы подарим им незабываемые эмоции, приправленные летним настроением и солнечными сюрпризами. Потрясём маракасами вместе!»