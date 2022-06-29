Найдено место захоронения короля викингов

Археологи назвали возможное место погребения Харольда Гормссона по прозвищу «Синезубый». Он являлся королем Дании с 958 по 986 годы, сообщает Heritage Daily.

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Власть Харальда распространилась на большую часть территорий Ютландии и Зеландии. Считается, что он ввел христианство и объединил скандинавские страны. Необычное прозвище было связано с больным зубом, который, по словам очевидцев, имел темно-синий цвет.

С эпохой Харальда также связывают укрепление крепости Арос, строительство нескольких фортов и открытие моста Равнинг на реке Вайле. Сведения о правлении этого короля археологи обнаружили в виде рунической надписи на камнях.

«Король Харальд приказал воздвигнуть эти памятники в честь Горма, его отца, и Тиры, его матери. Харальд, который завоевал всю Данию и Норвегию и обратил датчан в христианство»,

– гласит текст.

Интересно, что беспроводная технология Bluetooth была названа именно в честь Харальда – разработчики заявили, что она объединяет различные устройства так же, как сам король объединил племена Дании в единое королевство.

Место захоронения прославленного правителя долгое время оставалось неизвестным. Авторы нового исследования провели поиски с помощью современных технологий. Они проанализировали спутниковые данные мониторинга местности вокруг польской деревни Вейково и выявили признаки крупного кургана эпохи викингов под римско-католической церковью Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Позднее наличие скрытого объекта подтвердил и георадар.

В 2014 году в этой области был найден золотой диск с латинской надписью, где упоминался «правитель датчан, Скании и крепости викингов Йомсборг». Археологи предположили, что речь идет именно о Харальде и есть основания предполагать, что он похоронен где-то рядом.