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2 часа назад

В России выставили на продажу заброшенный немецкий замок

Lenta.ruиещё 1

Правительство Калининградской области в очередной раз за несколько лет выставило на продажу заброшенный немецкий замок XIV века Прейсиш-Эйлау. Объект находится в городе Багратионовске, сообщает «Интерфакс».

В России выставили на продажу заброшенный немецкий замок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В агентстве уточнили, что аукцион назначат в ближайшее время. По предположениям, начальная цена достигла 4,7 миллиона рублей.

Замок был построен около 1330 года, он относится к объектам культурного наследия регионального значения. Во время Великой Отечественной войны постройка не сильно пострадала. Одно время в замке жили люди, а позже его использовали в качестве склада. В 1990-х годах строение частично реконструировали.

Прейсиш-Эйлау выставляли на продажу в 2020 году. Тогда независимая экспертиза установила начальную стоимость лота на уровне 6,34 миллиона рублей. Аукцион пытались организовать и в 2018 году, когда цену за него установили на уровне 9,73 миллиона рублей. Однако торги не состоялись, так как никто не подал заявку на участие.

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