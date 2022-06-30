В России выставили на продажу заброшенный немецкий замок

Правительство Калининградской области в очередной раз за несколько лет выставило на продажу заброшенный немецкий замок XIV века Прейсиш-Эйлау. Объект находится в городе Багратионовске, сообщает «Интерфакс».

В агентстве уточнили, что аукцион назначат в ближайшее время. По предположениям, начальная цена достигла 4,7 миллиона рублей.

Замок был построен около 1330 года, он относится к объектам культурного наследия регионального значения. Во время Великой Отечественной войны постройка не сильно пострадала. Одно время в замке жили люди, а позже его использовали в качестве склада. В 1990-х годах строение частично реконструировали.