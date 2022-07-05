Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
55 минут назад

Археологи нашли в древнейшем британском городище Дурополис двухтысячелетнее захоронение

Газета.Ru

Группа археологов из Борнмутского университета обнаружила древнее захоронение жителей Дурополиса, старейшего городища Великобритании. О находке сообщает издание Daily Mail.

Археологи нашли двухтысячелетнее захоронение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Возраст захоронения составляет порядка двух тысяч лет. Тела людей находились в ямах овальной формы, которые, по мнению ученых, изначально использовались для хранения зерна. Помимо останков пятерых мужчин и женщин, археологи обнаружили фрагменты еды и глиняных чаш, принесенных в жертву усопшим. Ученые считают, что найденное захоронение поможет лучше понять древние обряды погребения, а также представления современников о загробной жизни.

Дурополис, названный в честь древнего племени дуротригов, проживавшего в железном веке близ территории современного города Уинтерборн-Кингстон в графстве Дорсет, впервые обнаружили в 2015 году, когда археологи раскопали 16 круглых построек: древние жители использовали их в качестве хранилищ.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители