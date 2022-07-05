Археологи нашли двухтысячелетнее захоронение

Возраст захоронения составляет порядка двух тысяч лет. Тела людей находились в ямах овальной формы, которые, по мнению ученых, изначально использовались для хранения зерна. Помимо останков пятерых мужчин и женщин, археологи обнаружили фрагменты еды и глиняных чаш, принесенных в жертву усопшим. Ученые считают, что найденное захоронение поможет лучше понять древние обряды погребения, а также представления современников о загробной жизни.