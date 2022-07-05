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3 часа назад

В Великобритании начались раскопки гробницы короля Артура

Газета.Ru

Археологи Манчестерского университета приступили к раскопкам гробницы короля Артура, известной во всем мире благодаря легенде об ужасном великане. Об этом сообщает издание Heritage Daily.

В Великобритании начались раскопки гробницы короля Артура
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исторический комплекс, расположенный в Золотой Долине графства Херефордшир, состоит из кургана и конструкции из монолита весом более 25 тонн, водруженного на девять каменных глыб.

По мнению исследователей, курган появился в промежутке между третьим и четвертым тысячелетием до нашей эры, а конструкция из глыб, неразрывно связанная с историей Англии ― в XIII веке. Когда-то это была подземная каменная галерея, укрытая насыпью. До наших дней сохранилась лишь часть конструкции.

Изначально гробница представляла собой покрытую дерном насыпь, которая простиралась до ближайшего поля. Со временем курган перестроили, поместив на вершину каменные глыбы, которые образовывали тайное пространство под поверхностью.

Специалисты считают, что в давние времена конструкция не использовалась как гробница, а как место для проведения ритуалов и обрядов. Тем не менее во время раскопок похожих сооружений археологи обнаруживали фрагменты глиняной посуды, орудий и останки тел. Однако, начавшаяся накануне экспедиция, как надеются археологи, прольет свет на истинное историческое предназначение кургана короля Артура.

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