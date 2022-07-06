Древние селища в Башкирии станут объектами культурного наследия

В Республике Башкортостан три древних селища станут объектами культурного наследия. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на соответствующий приказ властей региона.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Селища Поступалово-1, Поступалово-2 и Поступалово-3 расположены близ деревни Поступалово в Иглинском районе Башкирии. Памятники относятся к периоду от II века до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры. Отмечается, что в скором времени госкомитет республики по делам юстиции произведет официальную регистрацию объектов.