«ГЛАВLETO» в Парке «Красная Пресня». Легенды Русского Рока

Музыка Виктора Цоя, Земфиры, групп «Ария», БИ-2, «Наутилус Помпилиус», «Аукцыон», ДДТ и «Король и Шут» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble» прозвучит 15 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня».

Эти песни знакомы каждому, стоит заиграть вступлению песни «Крылья» Наутилуса или «До свиданья» Земфиры, как мозг включает глубинную память, и первые строки сами всплывают в голове.

Московский оркестр «Simple Music Ensemble» сделал свои уникальные аранжировки нетленных хитов русского рока и представит их слушателям на летней сцене «ГЛАВLETO» в столичном парке «Красная Пресня». Сцена и танцпол по периметру окружены водой и высокими деревьями. Это очень живописное место с эффектом полного отключения от суеты большого города. Прекрасный досуг для летнего вечера в центре Москвы.