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2 часа назад

«ГЛАВLETO» в Парке «Красная Пресня». Легенды Русского Рока

Партнерский материал

Музыка Виктора Цоя, Земфиры, групп «Ария», БИ-2, «Наутилус Помпилиус», «Аукцыон», ДДТ и «Король и Шут» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble» прозвучит 15 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня».

«ГЛАВLETO» в Парке «Красная Пресня». Легенды Русского Рока
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Эти песни знакомы каждому, стоит заиграть вступлению песни «Крылья» Наутилуса или «До свиданья» Земфиры, как мозг включает глубинную память, и первые строки сами всплывают в голове.

Московский оркестр «Simple Music Ensemble» сделал свои уникальные аранжировки нетленных хитов русского рока и представит их слушателям на летней сцене «ГЛАВLETO» в столичном парке «Красная Пресня». Сцена и танцпол по периметру окружены водой и высокими деревьями. Это очень живописное место с эффектом полного отключения от суеты большого города. Прекрасный досуг для летнего вечера в центре Москвы.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

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