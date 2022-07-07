Хиты «System of a Down» на сцене «ГЛАВLETO»

16 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» прозвучат хиты всемирно известной группы «System of a Down» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble».

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В последние годы «System of a Down» нечасто выступают вместе, участники группы больше увлечены сольными проектами, а в России последний раз они играли целых пять лет назад. Когда мир еще не знал ковида и связанных с ним ограничений. Сейчас у вас есть уникальная возможность услышать хиты любимой команды в изобретательной аранжировке оркестра «Simple Music Ensemble».

«System of a Down» — группа из Лос-Анджелеса, сочетающая в своей музыке трэш-металлическую агрессию, с этническими армянскими мотивами и великолепными вокальными пассажами Сержа Танкяна. Творчество SOAD уже вписано золотыми буквами в мировую культуру.

Лето — это маленькая жизнь, и провести его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Вечер на острове в живописном парке в самом центре Москвы — это правильный выбор локации, а «System of a Down» в исполнении классического оркестра — верный выбор саундтрека этого лета.

Начало в 20:00 часов.