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1 час назад

Хиты «System of a Down» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

16 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» прозвучат хиты всемирно известной группы «System of a Down» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble».

Хиты «System of a Down» на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В последние годы «System of a Down» нечасто выступают вместе, участники группы больше увлечены сольными проектами, а в России последний раз они играли целых пять лет назад. Когда мир еще не знал ковида и связанных с ним ограничений. Сейчас у вас есть уникальная возможность услышать хиты любимой команды в изобретательной аранжировке оркестра «Simple Music Ensemble».

«System of a Down» — группа из Лос-Анджелеса, сочетающая в своей музыке трэш-металлическую агрессию, с этническими армянскими мотивами и великолепными вокальными пассажами Сержа Танкяна. Творчество SOAD уже вписано золотыми буквами в мировую культуру.

Лето — это маленькая жизнь, и провести его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Вечер на острове в живописном парке в самом центре Москвы — это правильный выбор локации, а «System of a Down» в исполнении классического оркестра — верный выбор саундтрека этого лета.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

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