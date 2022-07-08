Флориде угрожают гигантские прожорливые улитки

Хищные ахатины появились во Флориде. Эти исконно африканские улитки угрожают местной растительности и здоровью человека

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Флорида имеет проблемы с различными инвазивными видами. Среди наземных улиток, которых больше всего боятся в Центральной Африке, есть метко названная ахатина фулика (Lissachatina fulica), которую иногда также называют прожорливой улиткой. Для улиток это настоящий гигант, который может достигать размеров до 20 см и веса до 300 граммов. Ахатины превосходно размножаются, очень приспособляемы и действительно прожорливы. Они могут нанести существенный вред культурным растениям, но в случае крайней необходимости не побрезгуют даже краской на домах.

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Они опасны не только для фермеров, но и для здоровья человека — могут передавать нематоды Angiostrongylus cantonensis, паразитирующие у грызунов и вызывающие менингит у людей. Во Флориде хищные ахатины впервые появились в 1966 году, а второй раз сравнительно недавно, в 2011 году. И первый, и второй раз их в итоге ликвидировали, но всегда на это уходило довольно много времени. С первым вторжением местные жители боролись шесть лет, второе длилось даже десятилетие.

Поэтому неудивительно, что теперь, когда эти хищные улитки появились во флоридском портовом городе Нью-Порт-Ричи, местные власти объявили карантинные меры. Но бороться с ахатинами сложно. Они могут перемещаться на большие расстояния незамеченными, например, прикрепленными к транспортным средствам или, возможно, с мусором. В случае неблагоприятных условий они способны до года закапываться в почву.