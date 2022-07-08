Археологи обнаружили следы Пушкарской слободы

«Специалисты обнаружили два чугунных ядра, а также бомбу для мортиры и гранату, лежащие вместе. Помимо этого, был найден нож с сохранившейся деревянной ручкой и фрагмент железного ключа. По предварительной оценке, комплекс может быть отнесен к XVII - XVIII векам. Отмечу, что целая мортирная бомба - это нечастая находка, в основном они известны по изображениям в специальной литературе»,