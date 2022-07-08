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36 минут назад

Археологи обнаружили следы Пушкарской слободы в районе Сретенки

Агентство «Москва»иещё 3

В ходе исследований в районе ул. Сретенка столичные археологи нашли следы Пушкарской слободы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Археологи обнаружили следы Пушкарской слободы
Фото: pixabay.compixabay.com

По информации департамента, недалеко от ул. Сретенка во время археологических исследований специалисты обнаружили комплекс находок XVII - XVIII веков. По мнению археологов, артефакты относятся к Пушкарской слободе, которая находилась здесь несколько веков назад.

«Специалисты обнаружили два чугунных ядра, а также бомбу для мортиры и гранату, лежащие вместе. Помимо этого, был найден нож с сохранившейся деревянной ручкой и фрагмент железного ключа. По предварительной оценке, комплекс может быть отнесен к XVII - XVIII векам. Отмечу, что целая мортирная бомба - это нечастая находка, в основном они известны по изображениям в специальной литературе»,

- приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В пресс-службе уточнили, что археологические работы на данной территории продолжаются. Все находки после реставрации будут переданы в музейные фонды.

«В Москве не впервые находят материальные свидетельства существования той или иной слободы. Например, в районе ул. Гончарная археологи неоднократно обнаруживали керамическую посуду, игрушки, гончарные горны, что характеризует профессиональную деятельность людей, живших здесь, и свидетельствует о нахождении в этом месте Гончарной слободы. А в районе ул. Большая и Малая Бронная находилась Бронная слобода. В числе находок археологов - фрагменты кольчуг, металлического вооружения»,

- пояснили в департаменте.

Места,Алексей Емельянов,
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