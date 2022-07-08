Где находится Зона Молчания, где не работают никакие приборы

Так называемая Зона молчания находится в мексиканской пустыне на границе штатов Дуранго, Чиуауа и Коауила. Что известно об этом странном месте и почему там глушится любой радиосигнал, читайте в материале «Рамблера».

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В этой мистической зоне глохнут приемники, не работает компас и останавливаются часы. Ученые несколько раз пытались установить причину аномалий, но их выводы сводятся примерно к следующему: нечто подавляет радиоволны. При этом никакой военной базы, которая могла бы так действовать на технику, там нет, да и это не могло бы объяснить того факта, что в Зону молчания чаще всего на планете падают метеориты. Кроме того, местные жители уверяют, что с зоной, также прозванной «Морем Тетис» в честь древнего океана, связано множество и других таинственных происшествий: от исчезновений самолетов и падения ракет до свидетельств о странных путниках, оставляющих за собой выжженную траву, и приземлении НЛО.

Это еще не все: несколько лет назад в этой местности обнаружили руины, похожие на древнюю обсерваторию, возраст которых превышает тысячу лет. Так что неудивительно, что эта уникальная пустыня, полная секретов и загадок, притягивает тысячи туристов со своего мира.