Редкий смертельно ядовитый гриб нашли под Новосибирском

Употребление его в пищу может привести к смерти.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Жительница Новосибирской области наткнулась на неизвестный гриб во время тихой охоты. Женщина срезала плодовое тело и сфотографировала на телефон, а затем опубликовала фото находки в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирска» с просьбой определить вид гриба.

Участники группы, опытные грибники, распознали на снимке бледную поганку, также известную как мухомор зеленый. Это смертельно ядовитый гриб, который ни в коем случае нельзя пробовать. Всего 20-30 грамм плодового тела, употребленного в пищу, обернутся необратимыми последствиями для здоровья или даже летальным исходом.

Кроме того, попадая в лукошко или корзину, бледная поганка заражает все остальные грибы. После такого «соседства» они также становятся опасными для употребления. Если срезать поганку ножом, его стоит тщательно обработать, чтобы убрать остатки яда.

«Ни ножичком, ни пальчиком, ни сапогом не трогайте её. Только палочкой ради посмотреть и запомнить. Эту красотку нельзя класть в общий сбор грибов. Все на выброс! Будьте осторожнее!», — написала одна из участниц сообщества в комментариях.

Грибники отмечают, что бледная поганка редко встречается в новосибирских лесах. Обычно она растет возле таких деревьев, как дуб, бук, береза или лещина.