Зависшая глыба: где находится камень Даваско и чем он знаменит

Мир полон удивительных вещей и явлений, поражающих порой даже самый скептично настроенный ум. В этом материале Рамблер расскажет о камне, который буквально чудом держался на скале в течении нескольких тысячелетий, лишь немного покачиваясь на ветру.

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Камень, прозванный местными жителями Даваско, расположился на скале в городке Тандиль, что близ Буэнос-Айреса в Аргентине. Его вес составлял более 300 тонн, а он буквально висел на обрыве, нарушая все возможные законы физики. Благодаря какой силе камню удавалось так балансировать, не разгадано до сих пор. Камень слегка раскачивался на ветру, однако оставался на месте даже после серьезной непогоды.

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Жители Тандиля, конечно, придумали легенду, связанную с загадочным булыжником. Судя по ней, камень являлся для этой местности чуть ли не собственным божеством.

Легенда гласит, что тысячелетия назад на эти земли привел народ сам сын Солнца, его звали Даваско. Он обучил этих людей всему и, когда пришло ему время отправляться обратно на Солнце, Даваско сказал, что еще непременно вернется, а в память о себе он оставил местным жителям огромный камень повисший на скале. Сын Солнца тогда пообещал, что как только камень упадет, тогда и он снова вернется к своему народу.

И камень все-таки упал, однако это случилось лишь в начале XX века. 29 февраля 1912 года он сорвался со скалы, и разбился о землю. Местные жители еще долго не могли поверить в случившееся, однако о возвращении сына Солнца, о котором говорится в легенде, никто уже и не вспоминал.

По версии ученых, камень на самом деле никогда не стоял на одном месте, а сдвигался вниз по скале, просто это происходило настолько медленно, что было незаметно глазу. В какой-то момент он просто оказался на таком месте, где равновесие поймать уже было невозможно.

Другие специалисты утверждают, что камень не двигался, а просто за многие годы место на скале, с которым он соприкасался, подверглось такой эрозии, что удержаться ему там было уже невозможно.

Также существует версия, что виной тому сами местные жители, которые постоянно подкладывали под булыжник стеклянные бутылки, чтобы гости города убедились, что тот и в самом деле раскачивается на ветру. Или же причиной стали работы в шахте неподалеку – мощные взрывы спровоцировали толчки земли, которые и подтолкнули камень.