«Metallica» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble»

17 июля на cцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» прозвучат хиты легендарной группы «Metallica» в исполнении инструментального оркестра «Simple Music Ensemble».
Когда в 1999 году вышел совместный альбом группы «Metallica» и симфонического оркестра Сан-Франциско, мир изменился. Во всяком случае музыкальный мир. Эта работа показала, как может звучать металл и рок-музыка, если в нее добавить оркестровые аранжировки. С тех пор только ленивый не сделал совместную работу с оркестром, но эталоном в этом смысле все равно остается «Metallica». И у вас есть возможность услышать живьем «Fade to Black», «Unforgiven», «Nothing else matters» и другие знаменитые треки в живой интерпретации оркестра «Simple Music Ensemble».
«Simple Music Ensemble» — коллектив профессиональных музыкантов, которые исполняют популярные хиты в изобретательных аранжировках на самых нестандартных площадках. Живописный остров в парке, прекрасная природа и великолепная музыка группы «Metallica» — это идеальный рецепт удачного летнего вечера.
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).
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