«Metallica» в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble»

Когда в 1999 году вышел совместный альбом группы «Metallica» и симфонического оркестра Сан-Франциско, мир изменился. Во всяком случае музыкальный мир. Эта работа показала, как может звучать металл и рок-музыка, если в нее добавить оркестровые аранжировки. С тех пор только ленивый не сделал совместную работу с оркестром, но эталоном в этом смысле все равно остается «Metallica». И у вас есть возможность услышать живьем «Fade to Black», «Unforgiven», «Nothing else matters» и другие знаменитые треки в живой интерпретации оркестра «Simple Music Ensemble».