Лето с «Первым музыкальным» в VEGAS КРОКУС СИТИ

15 июля в 18:00 в ТРК VEGAS Крокус Сити состоится концерт артистов российского лейбла «Первое музыкальное» на красной лестнице Times Square. Впервые для гостей ТРК выступят LYRIQ, CHEBANOV, SHENA?, SOYANA, Нюта и группа GRINKEVICH.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

LYRIQ – певец, музыкант, саундпродюсер.

Пресс-служба

Его лирика никого не оставит равнодушным. Исполнитель нашумевших песен «Не Бруклин», «Однажды», «Forever Young». Однако, начинал Кирилл не как певец, а как автор песен и саунд-продюсер. Он долгое время работал под псевдонимом Кирилл Гуд с такими артистами, как Zivert, LOBODA, Мот, Клава Кока, Тима Белорусских, Валерия, Три дня дождя и многими другими. Резидент творческого объединения «СЕМЬЯ». Номинант премии ЖАРА MUSIC AWARDS в номинации «Песня года», участник VK FEST 2022.

CHEBANOV - певец, музыкант и саундпродюсер.

Пресс-служба

Участник шоу «Голос», VK Fest, Big Love Show, обладатель приза «Выбор Муз-ТВ», номинант премии RU.TV в номинации «Кавер года» за авторскую версию всеми любимого хита «Ночь». Треки CHEBANOV не раз попадали в топ-чарты Яндекс.Музыки, Spotify, а также в тренды TikTok, где под них сняли тысячи видео. На данный момент у музыканта более 1 млн слушателей на цифровых площадках, а число стримов уже перевалило за 63 млн прослушиваний!

SHENA? – автор-исполнитель.

Пресс-служба

Аутентичное звучание в современной подаче, глубокие лирические стихи, уникальность и неповторимость, как в образе, так и в песнях – это SHENA?. За плечами артистки два сольных альбома и более 30 синглов. Совсем недавно SHENA? выпустила кавер на хит группы «Ночные снайперы» - «Катастрофически», а также представила одноимённый клип. Участница BIG LOVE SHOW и ЖАРА FEST.

SOYANA – это новый творческий этап и результат многолетних поисков и переосмыслений артистки, этап очень зрелый и взвешенный.

Пресс-служба

SOYANA – это стильное и модное звучание в духе 80-х, сильный̆ вокал и мощная энергетика. Участница ЖАРА FEST и BIG LOVE SHOW 2021.

Нюта – певица, видеоблогер, автор песен, актриса, экс-участница группы «Ранетки».

Пресс-служба

Нюта начала свою сольную карьеру в 2021 году и с завидной скоростью завоевала любовь слушателей. Певица делится авторскими историями в своих песнях, знакомых каждой девушке.

GRINKEVICH - это четверо амбициозных музыкантов из Екатеринбурга.

Пресс-служба

В 2021 дебютировали на Международном вокальном конкурсе «Новая Волна», где стали обладателями Кубка Зрительских Симпатий. Сейчас «GRINKEVICH» живут в Москве, пишут песни, снимают клипы, выступают на лучших площадках страны и делятся в своем творчестве личными историями и музыкой.