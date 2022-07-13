Малоизвестные города-призраки с удивительной историей

Подсчитать точное количество заброшенных населенных пунктов России практически невозможно. Таковые имеются в большинстве регионов страны и их история практически одинакова: создавались под определенные цели, был период рассвета, а затем с остановкой производства или катаклизмом начался упадок и опустение. «ФедералПресс» исследовал малоизвестные города-призраки и обнаружил в них удивительные артефакты.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Алыкель (Красноярский край) – город, который построили, но не заселили

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В 1960-е годы рядом с Норильском было принято решение дислоцировать в местном аэропорту Алыкель авиаэскадрилью, а для летчиков построить рядом военный городок. По данным некоторых источников, он так и не был заселен. Сейчас в городе есть несколько девятиэтажных домов, которые предназначались для военных летчиков и членов их семей, но новоселье в них так и не справляли.

На сваях посреди многометровой вечной мерзлоты выстроили также несколько десятков зданий: казарм, административных и служебных построек. Известно, что после распада Советского Союза эскадрилья была расформирована, самолеты вместе с экипажами махнули серебряным крылом и улетели в более теплые края, а Алыкель оказался никому не нужен.

Аральск-7 (ныне северо-западная часть Узбекистана) – центр по испытанию биооружия

Почти 45 лет на острове посреди Аральского моря существовал советский центр по испытанию биологического оружия. На секретном объекте помимо жилых домов, школ, лабораторий был полигон, где проходили широкомасштабные испытания смертельно опасных биологических агентов, включая сибирскую язву, чуму, туляремию, бруцеллез, тиф.

Летом 1936 года на острове Возрождения высадилась первая экспедиция военных биологов во главе с профессором Иваном Великановым, отцом советской бактериологической программы. Спустя несколько лет город разросся, единственное сообщение с островом было по Аральскому морю. На баржах жителям привозили пресную воду, которую хранили в огромных резервуарах. В ноябре 1991 года военно-биологическая лаборатория Аральск-7 была закрыта. Население поселка было эвакуировано в течение нескольких недель. Однако спустя десятилетия остров Возрождения со своей загадочной сверхсекретной историей и апокалиптическим настоящим не мог не заинтересовать разработчиков компьютерных игр, угодив в один из эпизодов Call of Duty: Black Ops.

Амдерма (Ненецкий Автономный округ) - «лежбище моржей»

В 1933 году в Заполярье основали городок, с красивым названием Амдерма, что в переводе с ненецкого значит «лежбище моржей». Здесь обнаружили месторождения плавикового шпата, который начали активно разрабатывать. Порода, второе название которого флюорит, широко стали использовать как сырье для металлургии, оптики, керамической промышленности, отказавшись от импорта. После окончания Великой Отечественной войны, когда были разведаны другие месторождения плавикового шпата, более выгодные по добыче, амдерминский рудник был закрыт. Однако посёлок продолжил развиваться как база по освоению Арктики. По переписи населения в конце 80-х годов прошлого столетия число жителей превышало пять тысяч, а в 2021 году там проживало уже меньше 500 человек. Сейчас поселок фактически заброшен, но в перспективе его рассматривают как базу для освоения нефтегазоносных месторождений северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Бонивур (Хабаровский край) - последний прожект СССР

Строительство нового города на Амуре началось в 1980 году: советские власти хотели возвести населенный пункт, чтобы в нем жили работники и строители крупнейшего на Дальнем Востоке завода азотных удобрений. На всесоюзную стройку прибыли комсомольцы-строители почти со всех уголков необъятной страны. Но почти сразу же начались проблемы с доставкой материалов, нехваткой техники, а финансирование резко урезали. Многие строители покинули Бонивур, бросив амбициозный проект незавершенным. Ни город, ни завод азотных удобрений так и не были открыты.

Колендо (Сахалинская область) – природная катастрофа

История Колендо началась в 1960 году, когда на самом севере Сахалина обнаружили месторождения нефти и газа. Спустя 20 лет населенный пункт разросся. В нем проживали более двух тысяч нефтяников и их семей. Наверное, город и сейчас продолжал свое славное существование, но в ночь на 28 мая 1995 года в северной части острова Сахалин произошло мощное землетрясение (около 10 баллов). Колендо, как и стоящий рядом Нефтегорск, оказались в руинах. Многоэтажки сложились словно карточный домик, погибли сотни жителей. Людей, оставшихся без крова, эвакуировали, а в начале 2000-х власти решили полностью ликвидировать населенный пункт.

Колыванстрой (Алтайский край) – поселок-убийца

Шахтерский поселок Колыванстрой в Курьинском районе Алтайского края основали в 1930-е годы рядом с вольфрамо-молибденовым рудником. Большинство жителей, работавших на нем, не доживали и до 40 лет, умирая от силикоза и других заболеваний, поражающих органы дыхания. Так продолжалось тридцать лет, пока правительство не приняло директиву о закрытии рудника. Оставшиеся в Колыванстрое жители постепенно начали разъезжаться, последние старожилы покинули поселок-убийцу, так окрестили его в народе, только в 1980 году. Сейчас в разрушенном городе-призраке можно увидеть монумент в память о шахтерах-горняках, когда-то работавших здесь. Однако туристы стремятся сюда, чтобы прогуляться по штольням Демидовской шахты и пройти по карстовым пещерам.

Святск (Брянская область) - зона отчуждения

Святск называют российским «родственником» печально известного города-призрака Припяти на Украине, опустевшего после чернобыльской катастрофы. По утверждению некоторых исследователей, историю Святска нужно отсчитывать с 1376 года, когда на этих землях был создан мужской монастырь. Лесная обитель прославилась тем, что в ней готовили воинов для борьбы против татаро-монголов. В XIX веке Святск был одним из крупнейших населённых пунктов своего уезда. Здесь было два храма — старообрядческий и единоверческий. С прекращением преследований старообрядцев, здесь в 1910 году была построена новая деревянная Успенская церковь, простоявшая до конца ХХ века.

После чернобыльской катастрофы 1986 года Святск попал в зону, подлежащую немедленной эвакуации. Но местные жители, не понимая масштаба трагедии до 1990 года отказывались покидать свои дома. Окончательно село обезлюдило только в 2006 году.

Сейчас дорогу перекрывают поваленные деревья, а по обочинам хозяйничают буйные травы. Природа, поняв, что людей не осталось, перешла в решительную атаку: здесь сейчас много птиц и зверей, а от домов почти не осталось даже фундамента – что-то растащили жители соседних сел, что-то покрылось слоем мха и трав.

Чаронда (Вологодская область) – последний князь

Город Чаронда, в отличии от многих поселений-призраков, сохранившихся до наших дней, имеет богатую историю. Первые упоминания о нем относятся еще к XIII веку. Оказавшись на торговом пути на берегу озера Воже, город процветал, хотя его часто передавали от одного знатного боярского рода к другому, пока не наступила смута и Чаронда не пришла в разорение. Но город выстоял, к XVIII веку в нем насчитывалось более 11 тысяч жителей. Позже из-за появления других крупных торговых путей и портов, населенный пункт стал приходить в упадок. К началу XXI века в нем жили всего восемь человек, а в 2015 году умер последний житель города-призрака, который называл себя «князь княжества Чаронда» либо «губернатор Чаронды».

Юбилейный (Пермский край) – танк в центре города

История Юбилейного была недолгой: за сорок лет с 1950 по 1990 годы из маленькой деревни для шахтеров-горняков шахты «Шумихинской» вырос город. Но перестройка и развал СССР сделали свое дело: шахта, которая еще не выработала свой ресурс, была закрыта, половина шахтерских семей покинули город сразу. На промышленной площадке закрытой шахты оборудовали колонию для заключенных, вчерашние шахтеры переквалифицировались в охранников.

Осталась в Юбилейном достопримечательность: на постаменте среди разрушающегося города стоит САУ ИСУ-152. Такой подарок сделал землякам в далеком 1993 году уроженец Юбилейного.