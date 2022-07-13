Где находится знаменитый отель из фильма «Сияние»

Об отеле The Stanley, расположенном в штате Колорадо, неподалеку от национального парка Роки-Маунтин, ходят жутковатый легенды. Построенный в начале ХХ века отель состоит из 140 апартаментов и считается пристанищем призраков: например, привидения музыканта, играющего на пианино. Не зря здание стало прототипом отеля «Оверлук» из романа «Сияние» Стивена Кинга, а еще вдохновило писателя на другие сюжеты. Что еще известно об этом отеле и какие жуткие тайны он скрывает, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Flickr/ wallyg Flickr/ wallyg

Отель The Stanley открылся перед смертью его основателя Фрилана Оскара Стэнли в 1909 году. В 1974 его посетил «король ужасов» Стивен Кинг — отель вдохновил писателя на роман «Сияние», а кладбище домашних животных при нем стало вдохновением для одноименной книги. Недовольный экранизацией Стэнли Кубрика, в 1990-х Кинг предложил переснять фильм в The Stanley. Мебель из мини-сериала, который вышел в 1997 году, до сих пор украшает отель.

Кадр из фильма "Сияние"

Но живут ли в The Stanley призраки на самом деле? В отеле никогда не было убийств или других страшных событий, но место буквально пропитано мистикой. В 1911 году в номере 217 произошел взрыв. Горничная провалилась на этаж вниз и сломала обе щиколотки. Она выжила, но многие верят, что ее тень до сих пор бродит по коридорам отеля.

Отметим, что в The Stanley не стесняются статуса одного из самых жутких отелей США. Рядом с кафе Streamers на цокольном этаже гостиницы висит плакат с рекомендованными действиями на случай, если на снимке с телефона оказался призрак. Ежедневно в отеле проводятся спиритические туры, один из них даже попал в новости, потому что гость якобы сфотографировал призрака маленькой девочки. На сайте отеля можно отдельно забронировать «проклятые» номера 401, 407, 428 и, конечно, 217.

Flickr/ wallyg