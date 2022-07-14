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4 часа назад

Shura на площадке «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

Король эпатажа и повелитель стиля евродэнс Shura выступит на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» 28 июля 2022 года.

Shura на площадке «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, экстравагантным внешним видом и пластичностью, нетривиальными поступками и разными слухами. И, конечно же, необычной и чувственной музыкой. Вся жизнь артиста отражается в его текстах, где он благодарит друзей, людей и саму жизнь. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта, успешно вернувшегося в топ музыкальной обоймы.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

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