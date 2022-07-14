Shura на площадке «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Король эпатажа и повелитель стиля евродэнс Shura выступит на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» 28 июля 2022 года.
Еще в конце 90-х певец без всякого интернета взорвал шестую часть суши и снискал славу по всей стране своими выступлениями, экстравагантным внешним видом и пластичностью, нетривиальными поступками и разными слухами. И, конечно же, необычной и чувственной музыкой. Вся жизнь артиста отражается в его текстах, где он благодарит друзей, людей и саму жизнь. На концерте прозвучат как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни музыканта, успешно вернувшегося в топ музыкальной обоймы.
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).