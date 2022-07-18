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2 часа назад

Николай Носков на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

31 июля на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» - Николай Носков. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации», ранее вокалист и фронтмен популярной группы «Парк Горького». Любимый миллионами певец Николай Носков в особом представлении не нуждается. Его песни знает каждый, а его вокал проникает в самое сердце любого зрителя: всегда мощно, красиво и с полной отдачей.

Николай Носков на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Некоторое время назад после продолжительной болезни Николай Носков вернулся на музыкальную сцену с новой концертной программой, которая стала настоящим откровением для поклонников его творчества. Интеллигентно и сильно, проникновенно и на разрыв: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» — эти и многие другие хиты ждут вас 31 июля на сцене «ГЛАВLETO».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, 5).

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