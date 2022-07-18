В немецком баре меняют пиво на подсолнечное масло

«Акция возникла потому, что у нас просто закончилось масло на кухне. Мы должны быть изобретательными. Достать масло очень сложно, если вам нужно 30 литров в неделю, а вы получаете только 15, то в какой-то момент вы уже не сможете пожарить шницель», — сказал менеджер паба Эрик Хоффманн.