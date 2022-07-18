В немецком баре меняют пиво на подсолнечное масло

Мюнхенский пивной паб Giesinger позволил клиентам платить за пиво подсолнечным маслом. Таким образом заведение борется с дефицитом этого продукта, сообщает Reuters.
Работники бара предлагают любителям пива литр напитка бесплатно за такое же количество подсолнечного масла.
«Акция возникла потому, что у нас просто закончилось масло на кухне. Мы должны быть изобретательными. Достать масло очень сложно, если вам нужно 30 литров в неделю, а вы получаете только 15, то в какой-то момент вы уже не сможете пожарить шницель», — сказал менеджер паба Эрик Хоффманн.
Сейчас литр пива стоит в немецких пабах около €7, литровая бутылка подсолнечного масла продается по цене около €4,5. Предложение заманчивое для покупателей, но продукта в магазинах мало, потому что 80% мирового экспорта подсолнечного масла приходилось на Россию и Украину.
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