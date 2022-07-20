В Ираке найдены руины затерянного королевского города

С помощью фотографий с беспилотников и серии раскопок, проведенных в период с 2009 по 2022 годы, археологи обнаружили каменную крепость Рабана-Меркулию. Постройка, расположенная в горах Загрос, включает в себя укрепления длиной почти 4 км и два небольших поселения. По словам археологов, резные фигурки у входа в крепость изображают короля Адиабены (одно из античных государств, существовавших на территории северной Месопотамии во вторую половину первого тысячелетия до нашей эры).