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1 час назад

Археологи нашли в Ираке руины затерянного королевского города

Газета.Ru

Археологи обнаружили в Ираке развалины античного затерянного города королевства Адиабена – работа ученых была опубликована в журнале Antiquity.

В Ираке найдены руины затерянного королевского города
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С помощью фотографий с беспилотников и серии раскопок, проведенных в период с 2009 по 2022 годы, археологи обнаружили каменную крепость Рабана-Меркулию. Постройка, расположенная в горах Загрос, включает в себя укрепления длиной почти 4 км и два небольших поселения. По словам археологов, резные фигурки у входа в крепость изображают короля Адиабены (одно из античных государств, существовавших на территории северной Месопотамии во вторую половину первого тысячелетия до нашей эры).

Крепость может быть частью потерянного королевского города под названием Натуния. Натуния известна только благодаря редким монетам.

Ученые проанализировали семь монет, которые описывают город, названный в честь царя по имени Натуниссар, и место на нижнем течении реки Заб. По мнению ученых, найденная крепость может подходить под это описание.

Ранее археологи обнаружили сокровищницу артефактов майя.

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