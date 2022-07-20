Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
2 часа назад

Тайны «Сада чудовищ», которые вдохновляли Сальвадора Дали

Мира Маркина

В городе Бомарцо (Италия) расположен зловещий, но красивый «Священный лес», или «Сад чудовищ». Что известно об этом месте и какие тайны оно скрывает, читайте в материале «Рамблера».

Тайны «Сада чудовищ», которые вдохновляли Сальвадора Дали
Фото: AdobeStockAdobeStock

В парке около тридцати вдохновленных мифологией скульптур и фантастических построек, поросших мхом: слон, пожирающий человека, трехголовый монстр, собака-дракон, врата Преисподней, Пегас, Афродита, две Серены и другие. Среди сооружений парка — миниатюрный Сад природы, Храм Вечности и знаменитый Наклонный, или «Падающий дом», построенный в качестве «сюрприза» для гостей.

Все это плоды фантазии князя Пьера Франческо Орсини, который так решил увековечить память о трагически погибшей супруге Джулии Фарнезе. Наследники Орсини не ухаживали за парком, и он приобрел зловещий вид. Появились даже слухи, что там бродят злые духи. Уже в наше время владельцем парка стал Джованни Беттини, который занялся ландшафтным дизайном, провел реставрацию и открыл его для посещения, вернув ему былую известность.

AdobeStock

Парк стал источником вдохновения для Сальвадора Дали, некоторые мотивы увиденного вошли в его картину «Искушение Святого Антония». Мотивы «Сада чудовищ» также использовал в своих заколдованных пейзажах нидерландский художник Карел Виллинк.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители