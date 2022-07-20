Тайны «Сада чудовищ», которые вдохновляли Сальвадора Дали

В городе Бомарцо (Италия) расположен зловещий, но красивый «Священный лес», или «Сад чудовищ». Что известно об этом месте и какие тайны оно скрывает, читайте в материале «Рамблера».

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В парке около тридцати вдохновленных мифологией скульптур и фантастических построек, поросших мхом: слон, пожирающий человека, трехголовый монстр, собака-дракон, врата Преисподней, Пегас, Афродита, две Серены и другие. Среди сооружений парка — миниатюрный Сад природы, Храм Вечности и знаменитый Наклонный, или «Падающий дом», построенный в качестве «сюрприза» для гостей.

Все это плоды фантазии князя Пьера Франческо Орсини, который так решил увековечить память о трагически погибшей супруге Джулии Фарнезе. Наследники Орсини не ухаживали за парком, и он приобрел зловещий вид. Появились даже слухи, что там бродят злые духи. Уже в наше время владельцем парка стал Джованни Беттини, который занялся ландшафтным дизайном, провел реставрацию и открыл его для посещения, вернув ему былую известность.

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