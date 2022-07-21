Где живут последние драконы

Казалось бы, дракон — персонаж скорее сказочный, чем реальный. Но сходство описаний у народов, живших на разны континентах, поражает сходством. Это наталкивает исследователей на мысль, что когда-то на земле существовали более подходящие условия для жизни этих существ, тем более что и сейчас можно найти животных довольно похожих на тех, о ком шла речь в мифах и сказаниях. "Рамблер" рассказывает, где можно встретить этих удивительных существ.

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Летучий дракон

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Родина этого вида — Юго-Восточная Азия. Их длина составляет примерно двадцать сантиметров, с учетом хвоста. Но такая миниатюрность совершенно не мешает этим ящерицам выглядеть, как настоящие драконы, о которых когда-то слагали легенды.

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Живут в основном на деревьях, а для перемещения используют специальную кожную складку, которая помогает им планировать.

Бородатая агама

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Другое название — бородатый дракон. Живет в Австралии, но поддается разведению в домашних условиях. Когда чувствует опасность, раздувает горло, топорщит бороды и прыгает, как лягушка. Но на самом деле не так страшна, как выглядит. Питается насекомыми, мелкими беспозвоночными, цветами и плодами. Во время брачных игр у самцов меняется цвет бороды, чтобы они казались привлекательнее.

Комодский варан

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Его часто называют комодским драконом. Живет на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес, Гили-Мотанг. Это самая крупная ящерица на земле, питается крупными копытными, но может есть и падаль, и даже представителей своего вида. Раньше считалось, что жертвы погибают из-за заражения крови, так как в слюне варана содержится много бактерий. Но сейчас выяснилось, что бактерий в ротовой полости варана не больше, чем у других хищников. А секрет в том, что комодские вараны перекусывают сначала сухожилия своим жертвам, а затем шею или живот.

Плащеносная ящерица

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Способна неслабо напугать противника, встретившегося ей на пути. Живет на севере Австралии и в южной части Новой Гвинеи. Во время опасности ящерица раздувает ярко-оранжевое жабо, шипит, встает на задние лапы и бьет хвостом по земле. Пока ошарашенный противник приходит в себя, ящерица также на задних лапах убегает к ближайшему дереву. Кстати, воротник она использует еще и для терморегуляции.

Морской конек-тряпичник

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