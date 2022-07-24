Как появилась церковь, тающая в пространстве

В бельгийской провинции Лимбург, в городе Борглон есть церковь, которая в буквальном смысле слова может растаять прямо у вас на глазах. Что это за чудо, и кем оно было создано, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Johan Neven/Flickr Johan Neven/Flickr

На первый взгляд, эта католическая церковь с длинным остроконечным куполом, увенчанным крестом, ничем не отличается от многих других построек подобного рода, но все меняется, если взглянуть на нее с другого ракурса. Церковь преображается, становясь полупрозрачной и практически тая в воздухе. Зрелище, надо сказать, впечатляющее. Но никакой магии здесь нет, лишь тонкий расчет архитекторов.

Появилась удивительная церковь в Борглоне в сентябре 2011 года. Спроектировали и создали необычный храм начинающие бельгийские архитекторы Арноут Ван Ваеренберг и Петерьян Гийс в рамках проекта «Искусство в открытом пространстве».

Архитекторы взяли за основу образы традиционных костелов церквей, которых предостаточно в этой местности, но использовали инновационные методы, позволившие сплести воедино традиции и современность.

Церковь создана из 2000 стальных пластин, каждая из которых имеет толщину всего около 1,5 сантиметров. Они хитро уложены в 100 слоев и закреплены на бетонном основании. Между пластинами оставлено пустое пространство, что и придает конструкции удивительный эффект, будто она парит и тает в воздухе.

Церковь высотой 10 метров весит почти 30 тонн, хотя на вид выглядит практически невесомой. Правда, этот эффект заметен лишь с некоторых ракурсов. Тогда церковь практически сливается с окружающим пейзажем. Если же сменить угол обзора, она будет казаться весьма крупной и тяжеловесной.