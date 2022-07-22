Названы самые необычные бассейны мира

Издание «Туристас» составило топ-7 самых необычных бассейнов мира. Так, в списке оказался искусственный водоём, расположенный на берегу моря в чилийском городе Альгарробо. Известно, что он является самым большим и дорогим открытым бассейном в мире. Место отдыха принадлежит одновременно нескольким гостиницам, которые тратят на его эксплуатацию 4 миллиона долларов в год.

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Также в топ попал бассейн, находящийся на реке Шпрее в центре немецкой столицы. Известно, что его построили на базе старой баржи. Стоит вспомнить и о бассейне в гостинице «Hilton» в новозеландском городе Окленд. Он расположен на четвёртом этаже здания.

Самым большим в мире крытым бассейном является японский «Ocean Dome». Он находится в Сигайе на одном из островов архипелага Кюсю. Выход из бассейна похож на морской берег с белоснежным песком. Там же располагается имитация вулкана.